El Tribunal de Bruselas rechaza la entrega a España de Lluís Puig

El Tribunal de Apelación de Bruselas avaló hoy el rechazo a la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, decisión que aún puede ser recurrida ante el Tribunal de Casación.



"Segundo tribunal de la tercera euroorden: No hay extradición", dijo Puig a través de su cuenta en Twitter.





2n tribunal de la 3a euroordre: NO HI HA EXTRADICIÓ!



Justícia europea, @un, @amnesty, Nobels de la Pau, 500 parlamentaris de 30 països diferents,...

Què cal més, Espanya?



Prou persecusió ideològica i prou repressió. La lluita per la llibertat continua arreu ??? — Lluís Puig i Gordi (@LluisPuigGordi) January 7, 2021

A lo que su abogado,, añadió, también en Twitter: "Nuevamente se ha conseguido".La corte desestimó el recurso planteado por la Fiscalía de Bruselas contra la decisión de la Cámara del Consejo, juzgado de primera instancia, que examinó en agosto lasobre Puig por malversación en el caso del 1-O.Ese tribunal declinó la ejecución por considerar "que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo".Puig es elde España en 2017 sobre los que la justicia belga adopta una decisión.El proceso relativo a las euroordenes cursadas en Bélgica contray contra su exconsejeroestá suspendido hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español ha enviado a la Eurocámara para pedir que se les retire laAmbosante la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara para expresar su punto de vista sobre el suplicatorio, donde también comparecerá la eurodiputadaPuig sin embargo, no es eurodiputado y no disfruta de ninguna inmunidad parlamentaria, por lo que su causa judicial ha avanzado más rápido que el resto.Cuando se conoció la decisión en agosto pasadoe indicó que el Gobierno español tiene en su mano "aplicar una amnistía total y eliminar la sentencia del 1-O".Esta es lacontra los dirigentes independentistas, después de que en 2017 retirara las cursadas contra Puigdemont, Comín, Puig y la actual delegada de la Generalitat ante la UE, Meritxell Serret.En 2018 Bélgica rechazó una segunda euroorden por defecto de forma.