Podemos se une a la derecha y pide a Illa que dimita cuanto antes

bilbao – La marcha de Salvador Illa a Catalunya para encabezar la candidatura del PSC el 14-F amenaza con convertirse en otro motivo de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos, los socios que componen el Ejecutivo español. Los morados creen que Illa debería abandonar cuanto antes el Ministerio de Sanidad y se unen a la derecha en sus críticas de electoralismo hacia el cabeza de lista de los socialistas catalanes, que se reafirma en no cesar como ministro hasta que comience la campaña el próximo día 29.

Ayer, el diputado vasco de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde se sumó a quienes consideran que es incompatible que Illa siga en el Ministerio y al frente de la campaña de vacunación mientras interviene en la precampaña catalana como candidato del PSC. Por ello, López de Uralde considera que el titular de Sanidad debe abandonar el cargo cuanto antes y precipitar su relevo. "En las circunstancias actuales, el ministro de Sanidad debe estar centrado en la lucha contra la pandemia", consideró en declaraciones a Radio Vitoria.

A pesar de que pueda resultar contradictorio que uno de los socios de Gobierno pida la dimisión de un ministro de su propio gabinete, el dirigente morado insistió en que lo más adecuado es que Salvador Illa no demore más su marcha de Sanidad para evitar que se lo acuse de no estar a tiempo completo en las políticas contra el covid. "No me parece ilegítimo que decida presentarse a unas elecciones, a las catalanas en este caso, porque tiene perfecto derecho a ser candidato", opinó López de Uralde, pero añadió que la vacunación va "muy lenta" y un ministro debe afrontar "al 100% la lucha contra la pandemia".

Asimismo, el dirigente de Unidas Podemos resaltó que, aunque la convocatoria catalana sea en febrero, todos los partidos ya están en clave electoral y ello es difícil de conjugar con la labor al frente de un ministerio. "Estamos acostumbrados a campañas largas y, aunque los comicios sean en febrero, ya sabemos que, desde que se anuncian unas elecciones, todo el mundo se pone en modo precampaña. Por ello, Illa debe dejar el Ministerio y dedicarse a ser candidato", argumentó López de Uralde, que además ve "incomprensible" que Sanidad haya paralizado la vacunación durante los fines de semana y festivos navideños.

ataques de la derecha Este último aspecto relativo a la ralentización de la campaña de vacunas puede complicar las cosas como candidato en Catalunya a Salvador Illa, muy expuesto a los vaivenes de la pandemia al haber sido el principal gestor sanitario en los últimos meses en el Estado español. En ese sentido, la derecha ha utilizado en los últimos días la gestión del covid-19 para atizar al nuevo aspirante del PSC a la Generalitat.

Ayer mismo, las críticas se repitieron en el PP, en Vox y en Ciudadanos. En las filas populares, Pablo Casado afirmó que Illa debe dimitir y pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "esté en lo que tiene que estar: en salvar vidas y no en hacer campaña". En términos similares se expresó el portavoz de la dirección del PP, José Luis Martínez-Almeida, que consideró que "no se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido".

En Vox fueron más allá y aseguraron que Illa debería haber abandonado el cargo "hace meses" debido a su mala gestión de la crisis sanitaria. "A diferencia de otros partidos, nosotros lo tenemos muy claro. El señor Illa no debería ser ministro desde hace meses y queremos que deje de serlo ya", argumentó el dirigente ultra Jorge Buxadé.

Por último, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afirmó que "si quieres ser candidato, dejas de ser ya ministro", porque a su juicio "no se puede ser ministro a tiempo parcial cuando te deja ratitos la campaña". Además, reprochó a Illa que mintiera y negara que fuera a ser candidato a la Generalitat un día antes de que lo eligieran. "La mentira o el oportunismo no pueden ser una buena carta de presentación", lamentó la líder de los naranjas.