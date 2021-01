Artadi ve a JxCat como única opción de corte soberanista

Bilbao – Aún queda más de un mes para que los ciudadanos voten y ni siquiera ha empezado la campaña, pero Catalunya ya comienza el juego de las maniobras postelectorales. El bando independentista cierra filas, y lo propio hace el espectro de la izquierda, siempre echando un vistazo a lo que pueda acontecer después de 14 de febrero. Así, la vicepresidenta de JxCat y candidata en la lista a las elecciones, Elsa Artadi, afirmó ayer que las siglas de su partido son la "única garantía de que seguro" habrá un Govern independentista si ganan las elecciones; mientras que el PSC, por boca de su ya depuesto candidato a president, Miquel Iceta, lanzó una disimulada proposición en dirección a ERC. "No podremos ponernos de acuerdo con quien diga que esta legislatura será la legislatura del referéndum o de la independencia. No es una cuestión de con quién pactas, sino para hacer qué", incidió.

Los posconvergentes solo imaginan "un gobierno independentista", tal y como reveló Artadi, tras el 14-F. Y es que tras tres años de procés soberanista, Artadi avanzó que no se puede renunciar a todo ahora: "No nos imaginamos que en 2021, de repente y mágicamente, podamos decir al independentismo que hemos decidido que este proyecto compartido, tantos años luchado y tantos avances logrados, de repente lo abandonamos". Al hilo de la posibilidad abierta de un pacto de izquierdas que sume los votos de ERC, PSC y los comuns, la candidata de JxCat remarcó que es una entente que "ya se está viendo en Barcelona", una situación de la que la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, está haciendo gala. Así, les reprochó abstenerse en asuntos de capital importancia sobre la ley de amnistía en el Parlament, y les acusó de ponerse "de perfil en todo, no sólo con el independentismo y la represión". Por último, les advirtió de que todos los partidos deberán posicionarse cuando el texto llegue al Congreso a mediados de marzo.

Artadi volvió a tensar la fina cuerda que les une con ERC, al abundar que el soberanismo debe ser más exigente con Madrid, dejando de lado cualquier tipo de negociación e imprimiendo un nuevo ritmo al procés independentista. "No podemos explicar qué pasa en Catalunya ni forzar a que realmente haya una negociación si a todo se le dice sí al Gobierno sin ninguna contrapartida. Se necesita un cambio, una manera diferente de hacer del independentismo", y se ha de retomar el hilo de otoño de 2017, tras considerar que los caminos probados esta legislatura no han funcionado. Sobre si debe reactivarse la mesa de diálogo después de las elecciones, Artadi puntualizó que lo que debe "empezar de cero es una negociación con el Estado" pero que no se conseguirá si no hay ningún tipo de exigencia desde el independentismo.

Por su parte, el que hasta hace bien poco era número uno de PSC, Miquel Iceta, lanzó un mensaje a ERC, en el que el líder de los socialistas catalanes, cambiado a última hora por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, opta por tender puentes. "Si es contra la pandemia, por la reactivación económica y por la reconstrucción social, nos podemos entender con quien comparta estas prioridades", subrayó en declaraciones a Europa Press. Sobre la luna de miel que vive el PSOE con los republicanos, que han dado sus votos favorables a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Iceta celebra la buena mano del presidente español, Pedro Sánchez. El dirigente catalán, además, afirma que los indultos a los presos del 1-O "se están tramitando", lo que podría destensar la presión que sobrevuela sobre Catalunya.

Por último, el PDeCAT también lanzó un mensaje a ERC, en el que contestó a Pere Aragonès. Su candidata, Àngels Chacón, rechazó un pacto para gobernar junto con Junts, los comuns y la CUP en caso de que los republicanos ganasen los comicios el 14 de febrero. "Habría diferencias insalvables que tienen que ver con el modelo de país", dijo.

"La única garantía de que haya un Govern independentista es que JxCat gane el 14-F" Elsa Artadi Candidata de JxCat

"Si te pones de acuerdo en lo que hay que hacer, puedes pactar con quien sea" Miquel ICeta Primer secretario de PSC