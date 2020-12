Tejeria niega que PNV y PSE apliquen el rodillo

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, rechazó ayer que las dos formaciones que integran el Ejecutivo, PNV y PSE, estén aplicando el "rodillo" y aseveró que "tener mayoría absoluta no significa que no se va a pactar, ya que un pacto se enriquece si viene de más grupos". Explicó que Gobierno y oposición tienen cada uno su función, y a veces "coinciden y otras discuten", pero "el hecho de no coincidir no supone que se pase el rodillo".

"Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno han tenido muy claro desde el minuto uno que se iba a decir que pasaban el rodillo y por eso se intenta evitarlo. El tener mayoría absoluta no significa que no se va a pactar, ya que se enriquece un pacto si viene de más grupos. A veces se coincide y otras no. Cada uno sabe cuándo quiere y cuándo no", defendió.

Rechazó asimismo que tuviera dudas a la hora de recortar los asesores y los tiempos de intervención de la única representante de Vox en la Cámara de Gasteiz, ya que "el propio reglamento lo permite y determina que tiene que ser proporcional a la representación". Defendió además la gestión del Ejecutivo vasco sobre la pandemia, de modo que "se hacen las cosas lo mejor que se saben hacer".

"Todo es siempre mejorable, pero es prueba-error. Las medidas son buenas y si todos las cumpliéramos las cosas serían diferentes y estaríamos mejor, pero somos humanos y erramos", dijo. Insistió en que confía en el plan vasco contra la pandemia y en la labor de los expertos y adelantó que no tendrá ninguna duda a la hora de ponerse la vacuna.

Concluyó que la ciudadanía vasca conoce en líneas generales el Parlamento como institución. "Ha habido muchos años en que ha estado cerrado a cal y canto y todos sabemos el motivo", señaló, e indicó que ella ejerce el cargo cuando ya no había ese "miedo" y ha tenido la oportunidad de abrir el Parlamento a los ciudadanos con jornadas de puertas abiertas.