Partidos vascos critican que el rey "no se mojara", con "un discurso hueco"

PNV, EH Bildu y Unidas Podemos han criticado que el rey Felipe IV no profundizara en su mensaje de Navidad en los asuntos polémicos en relación a la Jefatura del Estado y ofreciera "un discurso hueco".

En medio de la expectación generada por su mensaje televisado por lo que pudiera decir de su padre, el rey centró ayer el grueso de la alocución en insuflar esperanza a la ciudadanía para afrontar la recuperación con "esfuerzo, unión y solidaridad, con todos y para todos", en un discurso navideño en el que dejó a un lado el asunto del rey Juan Carlos.

Representantes de PNV, EH Bildu y Unidas Podemos han comparecido este viernes para criticar esa intervención, mientras los socialistas vascos se han sumado a la postura recogida por el PSOE valorando el "firme compromiso" del rey con los valores éticos que los ciudadanos reclaman, y el PP vasco ha agradecido el mensaje de "confianza y esperanza" que transmitió a la sociedad.

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reprochado que Felipe VI "no se haya mojado" en un momento trascendental en asuntos como la situación de la institución de la Jefatura del Estado tras 40 años o sobre las cartas de militares "totalitarios, algunos todavía en activo" y por lo tanto "es normal" que se cuestione "la institución" que representa.

"No sabemos si realmente ha hablado o no sobre la Jefatura del Estado" porque "habría que interpretar" que ha abordado "en menos cuarenta segundos, lo que ha ocurrido en 40 años", ha indicado al tiempo que ha criticado que el monarca "haya resuelto el tema con una frase oscura", en lugar de dar explicaciones.

Esteban ha reprochado igualmente al rey que no se haya posicionado sobre los chats y "las cartas de militares totalitarios", algunos "todavía en activo, que le interpelaban directamente".

"Ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia ni con claridad", ha sentenciado el portavoz de PNV.

Según ha considerado, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, el mensaje de Felipe VI "fue más clarificador por lo que no dijo que por lo que dijo" y ha señalado que "no hizo referencias" a la "corrupción que asola a la casa real", las cuestiones territoriales o las afirmaciones de miembros de las Fuerzas Armadas.

Así, ha dicho, "se refugió en la pandemia para evitar hablar de las cosas que importan a la ciudadanía y que han estado en primer plano de la actualidad todo el año" como "los casos de corrupción", que "han llevado a su padre a huir a Emiratos Árabes", ni se refirió "como jefe de las Fuerzas Armadas", a los "intentos y elucubraciones" de "los militares golpistas" que le habían "pedido complicidad".

En el mismo sentido, el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte ha opinado que el Felipe VI hizo "un discurso hueco" y ha considerado que a la gente lo que realmente le interesaba de su intervención "era lo que no dijo" sobre su padre y sobre las comisiones en Arabia Saudí. Pero ahora "no estamos para discursos huecos", ha sentenciado.

Por contra, para la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, el mensaje navideño del rey traslada un discurso de "confianza y esperanza" a la sociedad y ha considerado que ayer "no era el día" para que Felipe VI hiciese alusión a la situación de su padre.

"El de ayer fue un discurso cercano, realista y pegado absolutamente a la realidad de los problemas de la calle. Mostró un gran sentido de Estado y para el PP vasco es el discurso de la esperanza y la confianza en lo que somos para superar las dificultades del momero actual", ha planteado .