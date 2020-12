El PNV exige investigar los actos "antidemocráticos" en el Ejército

Joseba Agirretxea, portavoz de Defensa del Grupo Vasco, reclamó el miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "tome cartas en el asunto" y le exigió que "investigue, detecte y erradique toda actividad contraria a los valores democráticos" en las filas del Ejército.

En el transcurso de la sesión de control al Gobierno español, Agirretxea trasladó la "preocupación" del PNV tras los pronunciamientos "antidemocráticos" de militares retirados en un chat, publicados recientemente por un medio de comunicación, la carta que dirigieron a Felipe VI "haciendo suyo el discurso de un partido que añora tiempos pasados", y un vídeo que salió a la luz el miércoles en el que varios soldados celebran la festividad de la Inmaculada Concepción de 2019 en un cuartel militar de Paracuellos del Jarama con cánticos neonazis y haciendo el saludo nazi. "El mínimo resquicio de ese tipo de ideología no puede tener cabida en una sociedad plenamente democrática, y menos aún en unos servidores públicos, como son los miembros del Ejército", aseguró Agirretxea tras señalar que "la defensa de los valores democráticos por parte de la mayoría de los militares no es ningún plus".



[EXCLUSIVA] Soldados españoles hacen el saludo nazi mientras cantan una canción de la División Azul en un cuartel del Ejército. Lo cuento en @lamarea_com https://t.co/dv31meo8Qe pic.twitter.com/xLigXT2LX1 — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 16, 2020

El diputado jeltzale recordó, además, que el portavoz del Grupo Vasco, Aitor Esteban, dirigió una pregunta por escrito al Gobierno español el pasado mes de febrero para conocer si el Ejecutivo tenía alguna intención de realizar una investigación, como ha hecho Alemania, para detectar posibles focos de ideología totalitaria en las filas del Ejército. La respuesta obtenida fue, sin embargo, y en palabras del propio Agirretxea, "una repetición de eslóganes de autoafirmación y una demostración de incapacidad".

Defensa de Robles



En su respuesta, Margarita Robles defendió la constitucionalidad y convicciones democráticas de los 120.000 militares que integran las Fuerzas Armadas y rechazó "prejuicios" que pongan en "tela de juicio" su trabajo. "Como ministra de Defensa, tengo responsabilidad sobre aquellos que están en el Ejército en activo, no sobre aquellos que no están en activo", recordó Robles, que apuntó que si tiene conocimiento de un presunto hecho delictivo su responsabilidad es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, como hizo con el chat en el que militares retirados incluso hablaban de un alzamiento militar o el "fusilamiento" de millones de personas.

Con respecto al vídeo que salió el miércoles a la luz, la ministra señaló que ese episodio ya fue objeto de expediente en su momento. "Son hechos del pasado que no representan al Ejército actual. En el Ejército actual hay 120.000 hombres y mujeres sujetos a la Constitución", respondió Robles.