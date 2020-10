La falta de acuerdo sobre Zaldibar hace decaer el debate en la Cámara

No pudo ser. El debate sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que provocó la muerte de dos trabajadores, va a sobrevolar esta legislatura en el Parlamento Vasco y, aunque existe coincidencia en torno a la idea de propiciar una reflexión, las estrategias tan dispares de la oposición y los dos partidos que sustentan al Gobierno (PNV y PSE) provocaron que la discusión decayera ayer sin ninguna propuesta aprobada. PNV y PSE, que cuentan con mayoría absoluta, rechazaron ayer una iniciativa de PP+C's acordada con Elkarrekin Podemos-IU, y apoyada por EH Bildu, que solicitaba la constitución de una ponencia de análisis para aprobar medidas que "eviten la repetición de catástrofes" como la de Zaldibar, y que se remita a la Cámara toda la documentación correspondiente al vertedero, tanto la previa al derrumbe como la posterior, y la actuación del Gobierno tras el accidente. Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, también había presentado una iniciativa sobre el derrumbe del vertedero, pero la retiró y, con ello, hizo decaer la enmienda de PNV y PSE que ofrecía poner a disposición de los grupos información sobre lo sucedido sin interferir en la investigación judicial y en el plazo de tres meses.

La parlamentaria del PP+C's Muriel Larrea criticó que los grupos en el gobierno se opongan a la creación de una ponencia "para evitar que se repita esa catástrofe", y aclaró que la iniciativa no busca "hablar de lo sucedido en Zaldibar, sino que no vuelva a suceder". La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, dijo que las auditorías del Gobierno vasco buscan "eludir cualquier tipo de responsabilidad". "Para los partidos del Gobierno, todo se resume en que cualquier iniciativa que ponga en duda la gestión del Gobierno vasco en esta materia está vedada y utilizarán su rodillo para que no se pueda debatir sobre nada", dijo. EH Bildu, por su parte, apuesta por una comisión de investigación. Vox no intervino en el debate y se abstuvo. Desde el PNV, María Eugenia Arrizabalaga tendió la mano a los grupos y dijo que trabajará para que la próxima legislación sobre la materia tenga un apartado específico sobre la gestión de residuos. El socialista Eneko Andueza recordó que una auditoría externa determinó que el Gobierno actuó correctamente.

"mitin" del pp con los erte

Por otro lado, los grupos afearon al PP que mantuviera hasta el último momento una iniciativa que pedía prorrogar los ERTE hasta fin de año, cuando la extensión hasta el 31 de enero de 2021 está en vigor desde el miércoles. Los populares no retiraron la iniciativa hasta el tramo final, cuando su portavoz, Carmelo Barrio, explicó desde el atril su posición. El jeltzale Jon Aiartza afeó su "maniobra": "Un pequeño mitin, recoger los bártulos y salir por la puerta de atrás".