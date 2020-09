Rufián sobre Felipe VI: "Solo le votó Franco y es el diputado número 53 de Vox en el Congreso"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el rey en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso al afirmar que Felipe VI es el diputado número 53 de Vox y que Francisco Franco fue el único español que le votó, llegando a mostrar una fotografía del dictador junto al monarca cuando tenía 10 años. En su interneción, también se ha referido a la reducción de condena del profesor del colegio Gaztelueta de Leioa por absusos sexuales.

Rufián ha aprovechado su pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para señalar lo que ha considerado deficiencias en tres instituciones, entre ellas la Casa Real, "la madre del cordero". "¿Qué le voy a decir? Simplemente, una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela, he aquí lo dramático", ha dicho el diputado catalán.





SENTENCIA CASO GAZTELUETA

Sus declaraciones han provocado una gran bronca entre sus señorías, a lo cual ha respondido dirigiéndose a "los señores de la derecha y de la extrema derecha", para añadir: "Tienen razón, a Felipe VI le votó un español y es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él (el rey), un poco joven". Sus palabras, junto a la instantánea, han avivado las quejas de los diputados y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir silencio en varias ocasiones, apuntando en concreto al 'popular' Teodoro García Egea.

Rufián también ha criticado al Poder Judicial, indicando que "en menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta (Quim Torra), se ha absuelto a un corrupto por una estafa (Rodrigo Rato) y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei". "Es el Poder Judicial hoy en España, que no es un Poder Judicial, es un poder y va contra todos, contra una parte de este país, y también contra ustedes", ha planteado.



Rfián muestra fotos de Rato y Torra para criticar al Poder Judicial. EFE

"LA JUSTICIA SE IMPARTE EN NOMBRE DEL REY"

Campo ha rechazado el "análisis" realizado por el portavoz parlamentario de ERC y ha salido en defensa de la Jefatura del Estado y del Tribunal Supremo, subrayando que la decisión de confirmar la inhabilitación de Torra "ha sido una sentencia por unanimidad" y recalcando que "la Justicia se imparte en nombre del Rey por parte de jueces independientes". "En eso creo, y defenderé hasta la última gota de mi sangre tanto a la monarquía como al Estado constitucional y la Justicia", ha aseverado.

Además, contestando a la pregunta formulada por Rufián sobre el respeto por parte de "todas las instituciones públicas" a los principios democráticos y las mayorías parlamentarias, Campo ha apelado al cumplimiento de la ley y la Constitución y, en este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento al PP para llegar a un acuerdo sobre la renovación de los órganos constitucionales.

"La renovación de los órganos constitucionales es creerse el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico (...) y se hace cumpliendo toda la Constitución, no solo la parte que interesa sacar en cada momento", ha sostenido, abogando por "el camino del diálogo" como "única manera de que la convivencia sea pacífica" y haya "ciudadanos felices en el sentido más constitucional del término".



"UN 155 PARA TODA ESPAÑA"

Por otro lado, Rufián ha afeado el acuerdo alcanzado el martes por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid sobre los criterios a seguir para adoptar medidas restrictivas que ayuden a frenar la propagación del coronavirus, criterios que son de aplicación para todo el país pero que por ahora solo cumple la Comunidad de Madrid.

"Lo que ustedes pactaron ayer con (Isabel Díaz) Ayuso no es un café para todos, como se ha descrito, es que el médico le diga a Ayuso que no puede tomar café y, entonces, no todos podemos. Un 155 para toda España es lo que ustedes han pactado", ha espetado, en alusión al artículo constitucional que permite al Gobierno intervenir una autonomía.

En su réplica, Campo ha destacado "el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en orden a cohesionar los esfuerzos de todos en orden a salir de la pandemia". "Creo que pasará a la Historia", ha apostillado, enfatizando que la crisis del coronavirus "es una realidad nueva" a la que nadie se había enfrentado antes.