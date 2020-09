Idoia Mendia sitúa al PSE como garante de la pluralidad y pide "acuerdos de país"

BILBAO – El PSE se presenta como el garante de la estabilidad y la pluralidad con su presencia en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, defendiendo la reedición del acuerdo con el PNV e instando a la oposición a buscar entre todos un "acuerdo sincero" cuyo objetivo sea "reconstruir social y económicamente Euskadi" tras la crisis sanitaria. Así lo consideró Idoia Mendia, vicelehendakari en el nuevo Gabinete, con la promesa de que la mayoría absoluta de la que gozará la coalición esta legislatura no supondrá la aplicación de un "rodillo". "Que nadie busque esa excusa" para no dialogar, advirtió la líder de los socialistas vascos, que invitó al resto de fuerzas a "aprovechar" la ausencia de elecciones en tres años para hacer "política con mayúsculas" y llegar a consensos" de país" que se traduzcan en una "salida justa" a la "extraordinariamente dura y dolorosa" crisis y que "no deje a nadie atrás". Se trata de algo, que, para Mendia, no tiene la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, porque no plantea "ni una hoja de ruta clara, ni presenta los apoyos suficientes ni la garantía de un Gobierno fuerte".

"Sabe que los socialistas nunca hemos tenido complejos para acordar políticas con ustedes, pero sabe que los socialistas no formamos parte de un Gobierno que promueva la independencia, la república vasca o cualquier otra aspiración que nos lleve a la confrontación", manifestó. Y añadió: El PSE solo forma parte de "Gobiernos que asuman la pluralidad, la legalidad y tenga bases éticas irrenunciables", en clara alusión a la coalición soberanista.

Mendia profundizó en un alegato social donde abogó por reforzar la atención primaria, incrementar los medios materiales e impulsar la "salud digital" para reducir la presión en consultas externas y ambulatorios de Osakidetza. Junto con la mejora de la atención en las residencias de mayores, otras prioridades serán la recuperación del empleo y la reactivación económica, que obligarán tomar decisiones "audaces" ante las "preocupantes" previsiones. Además, es favorable a impulsar una reforma fiscal que tienda a la convergencia fiscal con Europa, en términos "de mayor progresividad".

En relación al autogobierno, apostó por el desarrollo pleno del Estatuto, precisando que de haber uno nuevo debe sumar más apoyos que el actual y debe respetar el ordenamiento jurídico "para ser útil". En materia de convivencia subrayó la necesidad de que "todos sin excepción" admitan lo injusto que fue el terrorismo, reivindicando la memoria, justicia y reparación.