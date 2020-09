El PP critica el "cordón sanitario" a Vox en el Parlamento Vasco

bilbao – Carlos Iturgaiz volvió ayer a inclinarse por defender a Vox ante los supuestos intentos del próximo Gobierno vasco y de la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario vasco de aplicar vetos a la formación ultraderechista en el Parlamento Vasco. El dirigente del PP de la CAV criticó que se hagan "cordones sanitarios" a la formación de Santiago Abascal en el Parlamento Vasco y que, sin embargo, no se apliquen ese mismo rasero a EH Bildu, al que, a su juicio, "se le dan megáfonos" pese a que "no condena el terrorismo". Iturgaiz recordó que hace unos días se ha celebrado el 20 aniversario del asesinato del concejal del PP Manuel Indiano, y un portavoz de EH Bildu se negó reiteradamente a condenar en una rueda de prensa a preguntas de un periodista este atentado alegando que no era ese el objeto de su comparecencia. "Esta persona, como otros dos compañeros suyos ha sido condenado por delitos relacionados con el terrorismo. Hay que recordar que en el grupo de Bildu hay tres condenados por ser terroristas de ETA. A esos se le da un megáfono y a Vox se le hace un cordón sanitario", aseguró en una entrevista en Radio Euskadi.

Vox ha conseguido por primera vez entrar en el Parlamento Vasco al lograr un parlamentario en las elecciones autonómicas del pasado 12 de julio. En la Cámara vasca estará representado por Amaya Martínez, que obtuvo el escaño gracias a los poco más de 4.000 votos que recibió su formación en Araba.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos han expresado su intención de hacer a Vox un cordón sanitario en el Parlamento Vasco. Sin pronunciar esa palabra, los socios de Gobierno, PNV y PSE, ya han dejado entrever que no acordarán nada con la formación de ultraderecha. De hecho, este pasado martes, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia ofrecieron un gobierno de mano tendido a todos los partidos del Parlamento, menos a Vox.

Además de salir en defensa de Vox, Iturgaiz también recordó que se está marginando a la coalición PP-Ciudadanos, que cuenta con seis parlamentarios en la Cámara vasca, ya que, según señaló, "nos han echado de la Mesa del Parlamento", en relación al acuerdo entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos para repartirse cuatro puestos de la Mesa (el quinto lo consiguió EH Bildu), quedando los populares fuera del órgano de gobierno del Parlamento. "Hicieron una Mesa para el frente nacionalista y de izquierdas, para que los partidos constitucionalistas no estuviéramos. "Es un mal comienzo para esta legislatura", censuró el dirigente del PP.

Un día antes de la investidura de Urkullu como lehendakari, Iturgaiz aseguró que su partido va a hacer en el Parlamento Vasco una "oposición constructiva" al nuevo gobierno PNV y PSE, a pesar de que "dicen que tienden la mano pero no nos llaman para hacer una ronda como se hace siempre después de las elecciones". Asimismo, criticó que el lehendakari Urkullu haya decidido "arrinconar" a la oposición y no haya llamado a los partidos para hacer una ronda de contactos, "como siempre se hace", tras unas elecciones "por esa soberbia nacionalista de decir 'ya tengo aquí el pacto, para qué voy a hablar" con el resto.