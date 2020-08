Torra amaga con trasladar la mesa de negociación a Europa

Quim Torra pretende trasladar a Europa la mesa de diálogo si desde Moncloa persiste el empeño en no debatir y pactar sobre el derecho de autodeterminación. Tras censurar que hasta la fecha esa herramienta de negociación solo se ha traducido en "fotografías", el president quiere colocar el asunto en Bruselas. "Basta de engañarnos. ¿Están dispuestos a negociar la autodeterminación? Si no, vamos a negociar en Bruselas y no perder más el tiempo", argumentó en una entrevista en la ANC donde el Jefe del Govern pidió al independentismo una "reflexión" más programática que de nombres, e invitando a otras fuerzas soberanistas a compartir puntos en los programas electorales para "clarificar" el lema lo volveremos a hacer.

Después de meses paralizada por la crisis sanitaria y tras haberse reunido una sola vez, Torra exigió al Gobierno de Pedro Sánchez un orden del día de la mesa bilateral donde conste "claramente" que se hablará de las condiciones para un referéndum de autodeterminación y de la amnistía. "Si no lo vemos en un papel no iremos a la mesa de negociación, y la vamos a buscar en Europa, si es necesario, como la justicia", advirtió el líder de JxCat, que aprovechó también para mandar a Moncloa un mensaje con calado político. "¿Verdad que hemos llegado a la conclusión de que es imposible que un independentista sea juzgado con neutralidad en el Estado? ¿Y que están a punto de inhabilitar un presidente por poner una pancarta por la libertad de expresión? Con el diálogo nos pasará igual, y solo encontraremos negociación fuera del Estado", valoró en puertas de que el Supremo proceda previsiblemente a su inhabilitación.

Respecto a las voces que le sugieren que convoque de una vez por todas las elecciones, el president dijo tener "muy pensada" cuándo será la cita con las urnas pero que, de momento, seguirá priorizando la salud y la vida de la ciudadanía sin tomar una decisión en función de "un interés personal o partidista". "No me limitará nunca en absoluto ninguna fecha que fije la justicia española", subrayó para rechazar las acusaciones de que quiere ganar tiempo tanto personal como para beneficio de su partido. Por ello, Catalunya irá a las urnas cuando Torra considere que es "el mejor momento" por el país para el país", teniendo en cuenta la situación "complicada" derivada del coronavirus. Además, solicitó que se acabe el debate sobre la fecha de los comicios ya que desvía el foco de donde debe estar centrado, en la epidemia, y más cuando toca volver de las vacaciones al trabajo y arranca el curso escolar. "El país funcionará si las escuelas funcionan", señaló. De cara a las elecciones, le tiene "muy preocupado" el derecho a voto, y apunta que hará "todo lo posible" para garantizarlo.

Sobre las opciones independentistas, se reafirmó en su confianza de que el soberanismo rebasará por vez primera el 50% de votos, lo que reportaría "una legitimidad inmensa" al movimiento. Pero entiende el president que debe existir una hoja de ruta conjunta en cuanto a programa y estrategia que recoja la fórmula del referéndum del 1-O. "Lo que espero de los partidos es una clarificación en sus programas electorales sobre cómo llevamos adelante el salto colectivo que requiere la república catalana", explicó.

Aunque no se hará militante de JxCat, ofrece todo su apoyo a esta formación que lidera desde el exterior Carles Puigdemont, y cree que la portavoz posconvergente en el Congreso y exconsellera, Laura Borràs, sería una candidata óptima y efectiva de no poder serlo el president en el exilio.