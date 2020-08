Elkarrekin Podemos lanza una ofensiva local contra el rey emérito

Siguen las discrepancias entre los socios del Gobierno español. El PSOE defiende la operación salida del rey emérito del Estado español y dice que no huye de nada porque no está investigado judicialmente, pero Unidas Podemos ve una huida de Juan Carlos I no pactada con sus aliados. A nivel vasco, Elkarrekin Podemos va a lanzar una ofensiva municipal para retirar el título de rey emérito a Juan Carlos de Borbón y denunciar lo sucedido. Elkarrekin Barakaldo, que incluye a Podemos, Ezker Anitza y Equo Berdeak, ha presentado una declaración institucional para que el Ayuntamiento reclame al Gobierno español la retirada del título de rey emérito a Juan Carlos de Borbón. Elkarrekin Vitoria, que engloba a Podemos, Ezker Anitza y Equo Berdeak, quiere que el Ayuntamiento de la capital alavesa también reclame al Gobierno español que se retire a Juan Carlos I el título de rey, que sea investigado en España y, en su caso, juzgado por los presuntos delitos de corrupción en los que esté implicado.

El grupo municipal de Gasteiz anunció ayer que va a presentar una propuesta de declaración institucional con estas peticiones para que se debata y vote en la próxima Junta de Portavoces del Ayuntamiento. Denuncia las "alarmantes informaciones sobre los presuntos casos de corrupción que salpican" al rey emérito y su "reciente huida", hechos que consideran son "motivo suficiente" para que el consistorio los condene. En su propuesta de declaración se afirma que el Ayuntamiento de Gasteiz considera necesario que el Gobierno español retire el título de rey y el tratamiento de majestad a Juan Carlos I. También expresa su posición favorable a que este sea investigado y enjuiciado en el Estado por "los presuntos delitos de corrupción en los que estuviere implicado", y se rechaza la "operación de lavado de imagen de la Casa Real para intentar proteger a la monarquía, un sistema heredero del franquismo, antidemocrático y machista". Además, en la iniciativa se establece que el Ayuntamiento se compromete a defender e impulsar los valores republicanos y que promoverá la retirada de todas las referencias y alusiones a la Casa Real actualmente existentes en la ciudad, como ya se ha hecho en una avenida que llevaba en nombre de Juan Carlos I.

En Barakaldo, Elkarrekin Podemos también ha presentado para su debate en la próxima junta de portavoces esta propuesta de declaración institucional "ante las alarmantes informaciones sobre presuntos casos de corrupción y cobro de comisiones que afectarían al anterior jefe de Estado Juan Carlos de Borbón".

Respaldo. Los reyes españoles, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron ayer el centro socioeducativo Naüm, ubicado en el barrio palmesano de Son Roca. Desde las 11.45 horas ya se encontraban en el lugar los acompañantes en la visita institucional: la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que quiso escenificar así el respaldo socialista.