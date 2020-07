Torra y ERC se enzarzan por el referéndum

BILBAO – Quim Torra planteó ayer la necesidad de reeditar una consulta vinculante como la del 1-O y puso de manifiesto las diferencias estratégicas entre JxCat y ERC, en tanto que los republicanos abogan ahora por una vía más posibilista. Cuando aún falta por fijar la fecha de las elecciones catalanas, el president expresó que, a su juicio, es prioritario organizar un nuevo referéndum de autodeterminación, mientras que los republicanos apelan a consensuar una hoja de ruta y aparcar definitivamente los "reproches" entre independentistas. La fotografía se visualizó en la sesión de control en el pleno del Parlament, donde el presidente del grupo de Esquerra, Sergi Sabrià, consideró "fundamental" que los dos socios del Govern sigan "trabajando conjuntamente", no solo en la gestión de la crisis del coronavirus, sino también en el "objetivo de la independencia". Para avanzar hacia esa meta, instó al mundo soberanista a mostrar una actitud "constructiva", para intentar "construir una estrategia compartida que permita marcar el camino y objetivos compartidos de los próximos años".

"Tenemos como finalidad construir un nuevo embate y llegar a él en disposición de ganar", señaló Sabrià, reiterando que es partidario de consensuar una "estrategia compartida" para ponerla "al servicio de todo el independentismo, para discutirla, para enmendarla, para consensuarla conjuntamente". "¿Se suma, president?", interpeló a Torra. El Jefe del Govern reivindicó que él viene "del mundo de la unidad" independentista y remarcó que ya ha ofrecido "una salida" para continuar el procés": "Un referéndum de autodeterminación". "Creo que hemos de organizarlo otra vez, creo que hemos de volver a hacerlo, pienso que esto nos podría unir a todos", zanjó. Torra echó en cara a ERC que si en el seno secesionista se ha escenografiado la división no es por culpa de los posconvergentes y advirtió a ERC que la independencia solo puede ser posible desde la unidad del independentismo: "No creo que tengamos nunca ninguna posibilidad de ganar si no somos capaces de dar un salto colectivo. Es imposible conseguir la independencia si no nos ponemos todos juntos". Una nueva muesca en la sintonía soberanista.

desviar la atención No fueron pocas las voces que acusaron al president de sacar intencionadamente a colación el asunto del referéndum para encubrir lo que acontece con los rebrotes en la crisis sanitaria del coronavirus en Catalunya. La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, denunció el "caos, improvisación e incertidumbre" del Govern ante la pandemia y alertó a Torra de que en estos momentos "no toca atacar al rey" –después de no ser recibido en Poblet por ningún miembro de la Generalitat, sino que la prioridad es "salvar vidas". Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, censuró al Govern por estar "más pendiente de dar consejos" al Ejecutivo de Pedro Sánchez que de "ejercer sus responsabilidades" para hacer frente a los rebrotes. De forma rotunda se pronunció la líder de los comunes, Jéssica Albiach: "Están naufragando, están fracasando, y me preocupa profundamente".

Ciudadanos y el PP catalán pidieron amparo al presidente del Parlament, Roger Torrent, para exigir que las respuestas orales de Torra se ciñeran a lo que preguntaba la oposición. La queja vino motivada por la intervención del líder de JxCat después de que el presidente de los populares, Alejandro Fernández, le planteara una pregunta sobre el control del precio de alquileres, a lo que Torra respondió denunciando las causas judiciales abiertas contra independentistas. "No puede utilizar dos minutos de sus dos minutos y medio" de respuesta "para hablar de su libro", le afearon. De hecho, el dirigente naranja, Carlos Carrizosa, apeló a la la vulneración de dos artículos del reglamento de la Cámara y cargó contra el máximo responsable del Parlament por no exigirle que contestara lo que se le interpelaba.