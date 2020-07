Gorrotxategi avala pactar con el PNV tras decaer el tripartito

Bilbao – El recuento del voto extranjero en las elecciones autonómicas, que hurtó a EH Bildu un escaño y se lo dio a PP+C's, tuvo como consecuencia añadida que la suma de un tripartito de izquierdas formado por la propia EH Bildu, el PSE y Elkarrekin Podemos ya no era posible. Este tripartito alternativo fue el mantra repetido durante la campaña por la candidata a lehendakari de la formación morada, Miren Gorrotxategi, que según el veredicto del 12-J sumaba el número exacto de escaños para ser factible. Con un asiento menos de EH Bildu, los tres ya no forman mayoría, lo que llevó ayer a Gorrotxategi a abrirse al resto de opciones y avalar posibles acuerdos con el PNV en esta legislatura.

"¿Por qué no? Yo espero que sí", afirmó en Radio Euskadi, jugando así la carta del posibilismo. Añadió que "nosotros no somos políticos profesionales, hemos venido a mejorar la vida de la gente y pactaremos con quien haga falta. Nuestro programa es claro y pretendemos avanzar en justicia social, evolucionando hacia un modelo verde y sostenible y hacia la igualdad". Ya adelantó que su partido llevará al Parlamento Vasco un proyecto de "reindustrialización verde del país".

En el horizonte asoman los presupuestos del año próximo, y Miren Gorrotxategi afirmó que podrían dar su voto a favor de las cuentas si alrededor de las mismas hay un "compromiso de cambio de modelo fiscal". "Siempre sujeto a cuestiones de fondo políticas que permitan realmente cambiar a mejor la vida de las personas en términos de justicia social", insistió.

Durante su intervención radiofónica, consideró que el resultado de las urnas es "absolutamente legítimo, pero no representativo de la sociedad vasca" por la alta abstención. Explicó que en el contexto de la campaña llegó a hablar con EH Bildu y el PSE de una posible alternativa de izquierdas, aunque los socialistas, que durante la pasada legislatura formaron coalición de gobierno con el PNV, no respondieron a su "requerimiento de diálogo". No obstante, la dirigente morada admitió que, tras la suma del PP de su sexto escaño en detrimento de EH Bildu, "los números no dan y la posible alternativa no existe".

De ahí su apertura al pacto con todo el arco parlamentario con una sola excepción, la de Vox, que se estrena en la Cámara vasca con un asiento por Araba. Gorrotxategi abogó por no dar ni agua a la formación ultra y por establecer un cordón sanitario a su alrededor, propuesta que ya lanzó el PNV la semana pasada. Afirmó que la entrada de Vox, con Amaya Martínez como representante, es "una malísima noticia porque es un partido antidemocrático que tiene como objetivos políticos dar marcha atrás en muchas conquistas sociales, democráticas y libertarias". "Por ello, yo espero que seamos capaces, de al menos en eso, ponernos de acuerdo", zanjó.

Preguntada por el debate sobre el nuevo estatus para Euskadi, valoró que Podemos "siempre ha defendido que el derecho a decidir implica dar vía de posibilidad a los requerimientos que desee la mayoría de la sociedad vasca". Avaló por ello avanzar en el autogobierno y pactar un nuevo estatus, pero se preguntó "cuál, para qué y cómo sería".