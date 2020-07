Otegi no suma al PNV dentro de la estrategia soberanista

Bilbao – El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, negó ayer que su partido y el PNV, con los 53 diputados logrados el 12-J (31 los jeltzales y 22 la coalición), constituyan una mayoría abertzale soberanista en el futuro Parlamento Vasco porque, a su entender, la apuesta de la formación de Andoni Ortuzar es "autonomista" y de "renuncia en términos nacionales". Otegi se expresó de este modo en una entrevista en Radio Euskadi, donde aseguró que el "cambio" ha comenzado ya que la sociedad ha premiado en las urnas la alternativa que representa EH Bildu, que "todavía no es hegemónica en términos electorales, pero en las tendencias de fondo, ese es el país de futuro".

Otegi aseguró que hoy en día el PNV está "en una apuesta autonomista y neoliberal", a diferencia de EH Bildu, que según él sigue siendo independentista y trabaja por una república vasca. "Ayer le escuché a Andoni Ortuzar decir que cuando queremos hacemos la suma soberanista en el Parlamento; que no se equivoque, el PNV no es hoy, ni su dirección ni su estrategia, soberanista", aseguró.

Por ello, indicó que no hay una mayoría soberanista en el Parlamento, "la hay en términos teóricos" porque la gente la apoya en la calle, pero no la hay en términos institucionales o de operatividad política porque "el PNV ha hecho una renuncia en términos nacionales" y, aseguró, "Urkullu ha dicho que le parece que la independencia está desfasada". "El PNV no está en una estrategia soberanista, no es soberanista y la única fuerza soberanista y de izquierdas en el país es EH Bildu", zanjó.

Causa de la Abstención Respecto a la fuerte tasa de abstención que se produjo (47,2%), según Otegi el PNV hace una "lectura equivocada" porque no se debe solo al miedo al coronavirus o porque "la gente se haya ido a la playa" y le recordó que ha perdido 40.000 votos solo en Bizkaia. "Es la segunda vez que, con un mayor margen de abstención, nosotros subimos en votos", agregó.

El coordinador de EH Bildu negó que la coalición soberanista haya jugado a la estrategia del miedo para que la gente no fuera a votar y señaló que el PNV "nunca asume ninguna responsabilidad y las dirige fuera del PNV". Así, dijo que EH Bildu ha hecho "un ejercicio de responsabilidad" y negó que la abstención sea achacable a su postura. A su juicio, una parte de los ciudadanos se ha abstenido "por el hastío sobre un modelo de hacer política o la desconexión con una campaña electoral tras la salida de un confinamiento".