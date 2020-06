Caso GAL: Echenique rectifica tras la "decepción" de Pili Zabala

bilbao – El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, anunció ayer que sus tres representantes en la Mesa del Congreso votarán a favor de crear una comisión de investigación sobre los GAL y el papel del expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, después de que él mismo diera a entender que no apoyarían la iniciativa porque "todo el mundo sabe lo que pasó".

Echenique realizó este anuncio después de que sus palabras del pasado jueves generaran malestar en sectores del partido como Podemos Euskadi, que emitió un comunicado defendiendo la necesidad de "esclarecer de una vez por todas la responsabilidad del que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, en el GAL". Además, la que fuera candidata a lehendakari por Podemos en las elecciones vascas en 2016, Pili Zabala, llamó a Pablo Iglesias para reprocharle que Unidas Podemos no defendiera esta comisión de investigación .

Pese a esta rectificación, en varios mensajes de Twitter Echenique ligó la iniciativa presentada por PNV, EH Bildu, ERC, JxCat, CUP y BNG con las elecciones vascas del próximo 12 de julio. A su entender, son estos comicios los que han llevado al nacionalismo a mover el tema, al entender que "les venia bien". "Mejor hablar del GAL que de Zaldibar o del ingreso mínimo vital, ¿verdad?", decía. Asimismo, señalaba que "PP y Vox también están encantados porque así ellos pueden hablar de ETA, que es un tema que les gusta mucho, aunque se haya acabado la violencia y la sociedad vasca recorra firme el camino de la convivencia y la paz".

Pese a ello, y porque sus "principios y trayectoria entroncan con una voluntad clara de la sociedad vasca", Echenique confirmaba el cambio de postura de su grupo.

Desazón de pili zabala

La rectificación de Echenique llegó después de que quien fuera candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos, Pili Zabala, afirmara estar "terriblemente decepcionada" por el hecho de que Unidas Podemos no apoyara la creación en el Congreso de la comisión de investigación. De hecho, Zabala trasladó a Pablo Iglesias la tremenda desazón que le producía la postura adoptada por la formación morada.

En un entrevista en Euskadi Irratia, Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala asesinado por los GAL, explicó que tras conocer la postura de Echenique llamó a Iglesias para comentarle que "no entendía" la posición de su partido en este asunto. "Ellos sabrán por qué han decidido eso. Yo le trasladé mi desazón y mi preocupación y que, si yo he participado en un proyecto y algunos responsables de ese proyecto toman una decisión de ese tipo, tengo que apartarme", indicó Zabala, cuya vinculación con Podemos se ha ido diluyendo gradualmente desde que en agosto de 2018 anunciara su intención de dejar la política al final de la legislatura vasca. "Yo no puedo soportar estos desprecios ni estos terribles pasos atrás" respecto a las garantías de las libertades y los derechos humanos, señaló Zabala, quien se preguntó también "dónde quedan" sus derechos.

Zabala precisó que Iglesias le dio sus explicaciones y le dijo que "no es el momento adecuado" para apoyar una comisión de investigación sobre este asunto "porque no saldrá adelante". Sin embargo, para la exparlamentaria vasca, la postura inicial de la formación morada tenía mucho que ver con el hecho de conformar gobierno de coalición con el PSOE. "Muchas veces el grande se come al pequeño" y, "según parece", en este asunto "los grandes han tenido algo que ver en la decisión de los pequeños".