Otegi: "Se formará un gobierno ni-ni, ni abertzale ni socialista"

Arnaldo Otegi se ha mostrado convencido de que tras las próximas elecciones se formará un gobierno de coalición entre PNV y PSE, a pesar de que el resultado electoral dejará, por un lado, una mayoría abertzale en el Parlamento, y una mayoría absoluta con la unión de los escaños de EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos.

Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Otegi ha afirmado que se formará un gobierno de neutralización mutua "en el que el PSE quiere moderar al PNV para que renuncie a aquello para lo que nació: ser un partido que busca la independencia. Y el PNV busca coaligarse con alguien que se lo ponga fácil. Todo el mundo sabe que se formará un gobierno ni-ni, ni abertzale ni socialista".

El coordinador general de EH Bildu ha insistido en que no se deberían haber convocado elecciones y en que la reconstrucción se debería articular alrededor de una mesa de partidos. "¿Por qué no existe aquí una comisión sobre la reconstrucción? ¿Cuál es la razón por la que estamos sentados en la misma mesa en Madrid y aquí no podemos? El PNV ha hecho un plan de reconstrucción con la gente del PNV".