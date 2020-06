La función de la Guardia Civil enfrenta a Robles con Iglesias

BILBAO – Una nueva disensión sacude al Gobierno de coalición a cuenta del cariz que debería desempeñar la Guardia Civil después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, abogara por la "desmilitarización" de la Benemérita, opinión compartida por el ministro de Consumo Alberto Garzón, también de Unidas Podemos, pero no por la titular de Defensa, Margarita Robles, quien aseguró ayer que "el carácter militar" del Cuerpo "no está en discusión". Pese a respetar las palabras del líder morado, y no compartiéndolas, apeló a la profesionalidad de los agentes del Instituto Armado y señaló que los guardias civiles "no se merecen que por razones políticas" se esté en "un debate que no interesa a la mayoría de los ciudadanos". "Si respondiera como secretario general de mi partido –y no como número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez–, le diría que el hecho de que los guardias civiles pudieran reunirse, manifestarse y sindicarse, como de hecho han reivindicado las asociaciones profesionales, me parece muy bien", había apuntado Iglesias. Además, Garzón añadió la semana pasada que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían existir "elementos reaccionarios" que "asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado".

Desmilitarizar la Guardia Civil significaría que perdería todo el concepto militar y su dependencia del Ministerio de Defensa. Se convertiría en un Cuerpo únicamente civil, similar a la Policía Nacional, y pasaría directamente a depender del Ministerio del Interior. Robles precisó que ella no opina "de lo que dicen otros compañeros de gabinete: cada uno sabe lo que hace. Lo que me corresponde es poner en valor el carácter de la Guardia Civil volcada en los ciudadanos. Las opiniones son de cada uno pero el Gobierno actúa con arreglo a un programa y en eso no está". En este sentido, quiso destacar el valor de "miles de hombres y mujeres" por el trabajo que realizan diariamente y "que se ha visto" especialmente durante la pandemia. A su vez, la dirigente socialista puso de manifiesto el compromiso de los agentes de la Benemérita "con la Constitución y con la defensa de los valores y libertades".

"Eso es lo que yo sé, y me siento orgullosa por esa defensa en la que está en primera línea la Guardia Civil. El resto son opiniones que respeto pero no comparto, porque conozco su compromiso inequívoco", zanjó Robles en Antena 3. No es la primera vez que la ministra de Defensa se desmarca de las posiciones de Iglesias, como cuando este sugirió que los partidos de la derecha se comportan como si buscaran un golpe de Estado, lo que llevó a Robles a garantizar que las Fuerzas Armadas están plenamente comprometidas con el orden constitucional. También, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró que la naturaleza militar del Cuerpo "no está discutida".

división por la justicia militar

Las diferencias entre PSOE y Podemos no acaban ahí ya que ayer mismo se dividieron en la votación de toma en consideración de la reforma de la jurisdicción militar propuesta por ERC, que planteaba modificar tanto la Ley de competencia y organización de la Jurisdicción Militar como la Ley del Código Penal Militar para poner fin a las "disfunciones" que actualmente existen en los procedimientos militares y adecuar la justicia militar española a los estándares recomendados por Naciones Unidas, limitando la justicia específica militar a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio. El texto fue rechazado por el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, mientras que Podemos, PNV, EH Bildu, JxCat, Compromís y el BNG lo respaldaron.

El diputado vasco de la fuerza morada Roberto Uriarte avaló la iniciativa al entender que los militares, guardias civiles y policías deben ser juzgados bajo la misma jurisdicción, la ordinaria, dudando de que a los miembros de las Fuerzas Armadas puedan enjuiciarlos "sus iguales". Respecto al hecho de que los socios de gobierno votaran diferente, y aunque "alguno intentará hacer sangre", demuestra "una fortaleza democrática enorme; la pluralidad es algo maravilloso". Lo que no quita para sumar otro capítulo de desencuentro.

"La Guardia Civil no se merece que por razones políticas se esté en un debate que no interesa" margarita robles Ministra de Defensa