Arantxa Tapia: "Ante un rebrote se ha actuado de forma rápida y efectiva"

La responsable de Desarrollo Económica e Infraestructuras ha asegurado que el riesgo de rebrotes va a existir siempre hasta que haya un tratamiento. Entrevistada en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Arantxa Tapia ha calificado de adecuada la gestión que su ejecutivo ha realizado de los rebrotes localizados en los hospitales de Basurto y Txagorritxu. "Ante un rebrote se ha actuado de forma rápida y efectiva".

Tapia ha confirmado que no se ha descartado adelantar el final del estado de alarma y, por lo tanto, la movilidad entre comunidades autónomas vecinas y en la misma fase. "En todas las fases hemos agotado los 15 días. No hemos descartado adelantar esta vez los plazos, pero creíamos pertinente tener los datos de una semana. Decidiremos el lunes con responsabilidad".

La consejera ha negado que su gobierno haya querido pisar el acelerador. "Estamos en plena desescalada. Analizamos las decisiones día a día en función de los datos. No se nos puede acusar de ir más rápido que otros en la vuelta a la normalidad".

Tapia también se ha mostrado partidaria de retomar la actividad económica, y ha dicho que salud y economía son complementarias. "La demanda ha caído a cero y también la producción. Es el momento de volver. En este momento va a ser muy importante la transición energética y aquí somos fuertes". La consejera ha asegurado que está especialmente preocupada por el sector industrial. "Antes de la crisis suponía el 24,6 % del PIB vasco. En estos momentos, la industria vasca está al 55-60 % de su capacidad. Así no se puede crear empleo. Tenemos que despegar y ser competitivos".

Además, Arantxa Tapia ha criticado que el Gobierno español no haya respondido a la carta enviada por ocho comunidades autónomas reclamando una plan común para el sector de la automoción. "No hemos recibido ni acuse de recibo. Me llama la atención".