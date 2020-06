El lehendakari, en Onda Vasca: "Es necesario celebrar elecciones para afrontar la crisis"

El lehendakari Iñigo Urkullu considera necesario hacer frente a la futura situación económica, social y sanitaria con unas instituciones fuertes que permitan aprobar leyes. "Si en algo no estoy pensando ahora es en elecciones. Estoy pensando en como avanza la pandemia, pero es evidente que para afrontar la crisis necesitamos instituciones fuertes y no un parlamento disuelto".



Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, Urkullu ha insistido en que no hay que elegir entre salud y economía. "Es una falsa dicotomia. No hay pruebas de que la vuelta a la actividad económica ordinaria haya incidido negativamente en la salud de las personas".



El lehendakari ha criticado el modelo de cogobernanza por el que ha optado el Gobierno español durante el estado de alarma. "Para mí cogobernanza significa disposición al diálogo, a los acuerdos compartidos y a ejecutarlos de la misma forma. Cogobernanza no es ejecutar las decisiones que otro adopta sin haber dialogado previamente".



Urkullu se ha mostrado partidario de posibilitar a partir del próximo lunes la movilidad intercomunitaria. "Ya fuimos conservadores en la Fase 1, en la 3 no hemos aplicado todas las medidas y tomaremos las decisiones de forma totalmente responsable".



En este sentido ha recordado que ha mantenido diversas conversaciones con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y ambos han tenido una postura común en las conferencias de presidentes autonómicos, a favor de facilitar la movilidad, "estando ambas comunidades en la fase 3 y si las circunstancias así lo permiten".



Por ello analizará todos los datos para que la movilidad de las personas no genere "ninguna situación no deseada en ninguna otra comunidad". "Vamos a ver si es posible, ese sería mi deseo", ha asegurado.



También ha planteado esta posibilidad con Navarra y La Rioja el domingo pasado, y cree que "merece la pena" que los respetivos presidentes autonómicos hablen sobre ello, en alusión a María Chivite y Concepción Andreu.



A su juicio, sería "significativa" esa movilidad intercomunitaria "libre" con la Comunidad Foral, no solo por razones socioeconómicas, "que podría haber permitido ya en el pasado una cierta movilidad", sino porque están las dos en fase 3 y son comunidades "hermanadas", con "una relación personal muy acusada en la comunicación y convivencia".





Rebrotes en hospitales

?????@iurkullu, lehendakari @Gob_eus: "No cabe relajación. Lo importante es que seamos conscientes de que vamos a tener que convivir con el virus, por lo que tenemos que extremar todas las medidas de seguridad". pic.twitter.com/JlNfKl2UYb — ONDA VASCA (@ondavasca) June 10, 2020

Urkullu ha advertido de que no cabe relajación respecto a la pandemia, como demuestran los nuevos contagios en los hospitales de Basurto y Txagorritxu, y ha apuntado que lo importante es que toda la sociedad se dé cuenta de que el virus está todavía ahí y hay que convivir con él, por lo que no hay que "bajar la guardia".

De hecho, el lehendakari personalmente realiza un seguimiento puntual en los centros sanitarios que dependen de la gestión del Departamento de Salud y de Osakidetza.

El lehendakari ha reconocido que en muchos momentos ha sentido frustración por no haber podido conseguir la compra del material de protección necesario para los sanitarios.

El lehendakari ha recordado a todas las personas que han fallecido por el coronavirus, y ha expresado su solidaridad a las familias y su apoyo a los afectados.