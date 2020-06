Otegi minimiza las pintadas al compararlas con Mineápolis

bilbao – El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó ayer que "todo el mundo sabe" que su formación no tiene "nada que ver" con las pintadas que se están efectuando contra sedes de partidos políticos y también es conocida su posición a este respecto: "¿Alguien piensa que me parece bien que llamen asesina a Idoia Mendia? No". Sin embargo, restó importancia a los ataques al compararlos con las protestas raciales en Estados Unidos.

Otegi se refirió a este rebrote de la kale borroka en Euskadi en una entrevista en Euskadi Irratia, en la que manifestó que tanto quienes hacen las pintadas como quienes interpelan a EH Bildu y le piden firmeza para condenarlas tienen "un único objetivo", que consiste en "debilitar" a la coalición abertzale.

En cualquier caso, el líder independentista minimizó el impacto de estos actos vandálicos contra sedes de partidos y abogó por situar cada episodio en sus justos términos, al asegurar que "si una pintada es un ataque, lo que pasa en Mineápolis no sé lo que será". Aseguró también que los responsables de las pintadas han puesto el foco en la coalición e incluso en algunas manifestaciones en favor del preso de ETA en huelga de hambre Patxi Ruiz han llegado a gritar "PSOE asesino, EH Bildu cómplice".

El dirigente abertzale hizo así referencia a los sectores disidentes de la izquierda abertzale, aglutinados en torno al Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión, a quienes no citó. Este mismo colectivo se manifestó ayer frente a la sede del PSE en Bilbao para denunciar la situación de Patxi Ruiz, en una protesta que reunió a menos de un centenar de personas y transcurrió sin incidentes, y en la que se corearon lemas a favor de la amnistía.

carga contra otegi Asimismo, los críticos de la izquierda aber-tzale cargaron duramente contra Arnaldo Otegi en un comunicado en el que lo acusaron de "equidistancia" con los presos y de comparar a "quienes defienden a Patxi Ruiz con los responsables directos de su situación". A juicio de los críticos, EH Bildu y Otegi "actúan como si fueran el ombligo del mundo y como si Patxi hubiera elegido la campaña electoral para hacer huelga de hambre".