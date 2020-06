La Guardia Civil incluye en un informe el vídeo robado a ETB

La Guardia Civil sigue adelante con su polémica investigación en la que trata de probar que la autorización de las marchas del 8-M fue irresponsable por parte del Gobierno español y provocó contagios masivos en Madrid. A pesar de que no hay evidencias científicas que sostengan que la manifestación fue un foco de covid-19, el Cuerpo insiste en dicha tesis y presenta ahora un segundo informe a la jueza Carmen Rodríguez Medel en el que incluye el off the record filtrado de la ETB a la ministra de Igualdad Irene Montero.

En este documento audiovisual, publicado por el diario ABC, la ministra no vincula los contagios con las marchas por el Día de la Mujer, sino que se limita a constatar que la asistencia fue menor por el temor de la población al covid-19. De cualquier manera, la Guardia Civil lo ha añadido a su informe en su intento de probar que el Ejecutivo español conocía el riesgo de la pandemia y no actuó a tiempo.

Más allá de la polémica policial y judicial por los dudosos informes del Instituto Armado, el asunto ha inundado de lleno el foso político tras el cese del coronel Pérez de los Cobos y el desmentido del ministro Fernando Grande Marlaska de que el relevo se debiera al informe del 8-M, aunque un documento de Interior publicado por El Confidencial confirmó posteriormente que la marcha de Pérez de los Cobos sí se debió a la investigación del 8 de marzo.

Ahora, la Guardia Civil presenta a la magistrada del caso este segundo informe en el que también sugiere que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información sobre el conocimiento que tenía el Gobierno de la pandemia antes del Día de la Mujer.

Los autores del informe señalan que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de "todas las recomendaciones, instrucciones o directrices" que se hicieron durante aquellos días, "podrían faltar documentos" en el material que finalmente entregó el organismo dirigido por Simón, desde cuya cuenta de correo electrónico no se entregó ninguna información pese a que se le requirió.

La Guardia Civil asegura asimismo que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir ante los magistrados y personarse en el Centro de Alertas con una providencia del juzgado para exigirlo.

La guardia civil asume errores Fuentes de la investigación aseguran a Efe que este segundo documento de la Guardia Civil, que consta de 200 páginas, reconoce algunos errores del informe inicial, si bien mantiene la tesis de que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8-M en Madrid.

Hasta el momento, la jueza Rodríguez-Medel ha rechazado imputar en dos ocasiones a Fernando Simón, en tanto que mantiene la imputación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.