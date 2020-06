Elorza: "No se dan las condiciones para plantear un tripartito en Euskadi"

Odón Elorza ha negado la posibilidad de que tras las elecciones del 12 de julio se pueda conformar un tripartito de izquierdas en Euskadi. Entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el diputado socialista ha dicho que no se dan las condiciones para ello. "Esa posibilidad requiere determinados manifiestos o condenas políticas por parte de EH Bildu". Sin embargo, Elorza ha asegurado que de producirse esa condena, no son descartables alianzas en el futuro que cree deberían comenzar en la política municipal. "Si eso llega quizás los ensayos sean a nivel municipal, pero a nivel autonómico es imposible y no creo que sea deseable. En política hay que avanzar siempre paso a paso" ha afirmado el socialista.

El diputado por Gipuzkoa ha alabado la capacidad que la mostrado el Gobierno español para llegar a acuerdos y sacar adelante la sexta prórroga del estado de alarma. Odón Elorza, ha destacado que el ejecutivo ha hecho cambiar de postura a ERC a la vez que ha llegado a acuerdo con Ciudadanos. "La prioridad es mantener el acuerdo de la investidura, pero cuando ha sido necesario se ha recurrido a Ciudadanos sin romper puentes con otros partidos".

Además, Elorza ha descartado que la derogación de la reforma laboral pactada con EH Bildu se vaya a realizar de forma inmediata y ha asegurado que "el acuerdo se irá cumpliendo, pero ahora no es la prioridad. Esos cambios deben ir de la mano del diálogo social".