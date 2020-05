Jonan Fernández insta a EH Bildu a condenar los ataques a las sedes de los partidos

El Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha mostrado su preocupación por los ataques cometidos contra numerosas sedes de partidos políticos en los últimos días y el perpetrado contra la casa de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, y ha advertido a EH Bildu de que la palabra "condena" no debe servir de excusa para no sumarse al rechazo únanime a esta actuaciones.

Además, ha afirmado que el preso de ETA Patxi Ruiz puede defender sus reivindicaciones "por otros métodos" que no son la huelga de hambre, que ponen en riesgo su propia salud, y se ha dirigido a su entorno para asegurar que "este no es el camino", en referencia a los sabotajes.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jonan Fernández ha mostrado su preocupación por los numerosos ataques con pintadas a sedes de partidos políticos y la casa de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, entre otros sabotajes, con motivo de la campaña emprendida por la huelga de hambre que protagoniza el preso de ETA Patxi Ruiz.

A su juicio, estas acciones son "absolutamente condenables y rechazables". "Reflejan una práctica de otro tiempo que nos hace mirar para atrás, al pasado y no mirar al futuro. Ataca a algo muy básico, como es la libertad de opción política, que es fundamental, básica", ha añadido.

Por ello, cree que es "tan importante que haya un rechazo claro y unánime de todas las fuerzas políticas". En este sentido, ha indicado que "está claro que no ha sido posible que haya habido declaraciones institucionales en el Parlamento Vasco, en el de Navarra y en determinados ayuntamientos, por lo que no se ha producido una respuesta satisfactoria".

Sobre la postura de EH Bildu, ha considerado que "hay que hablar con absoluta nitidez y claridad sobre lo que representan estos hechos por todo lo que se ha vivido en el pasado y por todo lo que representa de cara al futuro y al presente".

LA CONDENA



"El consenso con el resto de fuerzas políticas debería primar. Una palabra (la de condena) no debería servir de pretexto o excusa para no formar parte de ese consenso, en el que debe quedar claro que este tipo de métodos no tienen lugar", ha manifestado.

Jonan Fernández ha apuntado que "hay que diferenciar "lo importante de lo accesorio y lo importante, en este momento, es que quede claro que no hay diferencias entre las fuerzas políticas a la hora de decir que determinadas formas de actuar no son aceptables, de ninguna manera".

"Ante la importancia de este argumento, lo que impida ese objetivo no puede ser una palabra. Y la palabra condena quiere decir, simplemente, que algo esta mal, nada más. No veo que, ante la importancia del objetivo de transmitir a la sociedad que esto no puede ser, una palabra sea un problema", ha asegurado.

CASO DE PATXI RUIZ.



Asimismo, ha indicado que el Gobierno Vasco "está haciendo seguimiento" de la situación de Patxi Ruiz, que emprendió el pasado 11 de mayo una huelga de hambre y sed.

"Tenemos información, estamos en contacto con Instituciones Penitenciarias. Yo creo que hay que transmitir a este preso que la defensa de cualquier reivindicación se puede desarrollar por métodos que no pongan en riesgo la salud de uno mismo y hay que pedir a su entorno que le persuada de que este no es el camino y de que hay otras formas de defender reivindicaciones como la que él está planteando", ha remarcado.