El Gobierno español guiña al PNV y reactivará las transferencias en junio

bilbao – La crisis del coronavirus se ha llevado por delante buena parte de la agenda política y ha sumido en una larga cuarentena de tres meses la negociación entre los gobiernos vasco y español para cumplir íntegramente el autogobierno reconocido en el Estatuto de Gernika. Pero, a petición del consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, el Gobierno español accedió ayer a quitar las telarañas al compromiso y a retomar la reunión que quedó aplazada en marzo por el virus y por el propio positivo en la enfermedad que registró la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Esa cita de la Comisión Mixta de Transferencias se celebrará en junio. Llegará cuando la comunidad autónoma alcance la fase 3 en la vuelta a la normalidad en esta crisis sanitaria. Si los datos de la epidemia no se tuercen, el cambio de fase ocurrirá el 8 de junio, o incluso antes si el Gobierno español decide recortar el tiempo de espera a una semana en los territorios más seguros. En esa reunión, que sería presencial, se confirmarán las transferencias ya apalabradas sobre el seguro escolar, la legislación de los productos farmacéuticos y las ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE.

Ambos gobiernos van a activar también los grupos de trabajo para actualizar el calendario, que ha vuelto a quedar desfasado por los tres meses de parón. No se trata solo de las materias de marzo, sino de aquellas que se iban a abordar en junio, como la gestión de las prisiones, cuyo traspaso estaba previsto para este año. En ese momento se contaba con que las elecciones vascas iban a tener lugar el 5 de abril y que en junio habría ya un gobierno constituido para abordar estas materias tan complejas. Ahora que las elecciones se han aplazado al 12 de julio, se asume que esas materias se retrasarán también hasta que haya un nuevo gobierno, pero la idea es que las prisiones sigan siendo un asunto prioritario y se aborden nada más constituirse el ejecutivo, a la vuelta del verano. Estos días, la primera tarea será actualizar el calendario, y la reunión de la Comisión Mixta tendrá lugar en la fase 3, cuando se pueda producir una mayor movilidad entre territorios.

El movimiento de ayer supone retomar una reunión aplazada, pero se puede tomar como un gesto político. Sánchez no espera a que acabe toda la desescalada para abordar los traspasos, sino que los sitúa en la fase 3. El Gobierno español está tratando de enderezar el rumbo en su relación con el lehendakari y con el PNV, que permitió a Sánchez hacerse con la presidencia y que en los últimos tiempos ha perdido buena parte de su confianza en el socialista, que no deja de cambiar de pareja de baile con C's y EH Bildu. El Gobierno español concreta un horizonte temporal para retomar los traspasos, tras haber dado largas estos días a los compromisos que no tuvieran que ver con el coronavirus, incluida la mesa de diálogo pactada con ERC sobre el conflicto catalán. Además, el compromiso se forjó en la videoconferencia de ayer con Erkoreka, en la que Darias no tenía como objetivo abordar este asunto, sino que la cita formaba parte de una ronda con consejeros autonómicos para preparar una conferencia sectorial sobre el trabajo telemático de los funcionarios y la estabilización del empleo público. Pero Erkoreka sacó a relucir el compromiso y Darias accedió. El pacto llegará en plena precampaña y da un balón de oxígeno a la influencia del PNV en Madrid. Los jeltzales habían ligado su apuesta por la estabilidad de Sánchez a darle tiempo para cumplir el Estatuto, una negociación histórica tras cuatro décadas de incumplimientos.

darias, "sin problemas" Fuentes del Ministerio consultadas por DEIA confirman que se retomará en la fase 3 la reunión que quedó pendiente y que tendría que haberse celebrado el 16 de marzo. "Solo se aplazó por el coronavirus, pero las transferencias estaban muy avanzadas, y no habrá ningún problema", aclaran, lo que hace prever una firma inmediata de estas tres materias en la próxima reunión. Euskadi se encuentra en una situación más favorable que la Comunidad de Madrid, que ahora permanece en el furgón de cola, en la fase 1.

En febrero tuvieron lugar dos reuniones donde el Gobierno español apalabró tres transferencias, y presentó un calendario que citaba todas las materias sin excepción en una negociación que se extendería dos años, hasta finales de 2021, cuando estaba previsto el análisis de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

el calendario inicial

Plazos. Los primeros traspasos, previstos para marzo y aplazados por el virus, son los productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas a la jubilación en empresas en ERE. Entre junio y diciembre se abordarían una decena, como las prisiones. En el tercer bloque, entre enero y junio de 2021, se ubican competencias como los ferrocarriles, los aeropuertos y los puertos. La Seguridad Social queda para el final.