El PP arremete contra Sánchez por sus "pactos de la traición"

madrid – El PP acusó ayer a Pedro Sánchez de "traicionar" a sus socios, "engañar" a sus ministros y "mentir" a los ciudadanos tras su acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 a cambio de la abstención de la coalición soberanista en la quinta prórroga del estado de alarma. Dicho esto, el líder de los populares recalcó que España "no merece este Gobierno". Casado señaló que el PP no ha "entendido" ese acuerdo con Bildu pero recordó que es la "tercera vez" que Sánchez pacta con ese partido, dado que, también lo hizo en su investidura y "para lograr el gobierno de Navarra". "Queremos que nos diga la verdad, que no se mercadee por un puñado de abstenciones con una medida fundamental para salir de esta grave crisis económica", aseveró.

Tras recriminar al presidente español que negocie de "forma unilateral" la reforma laboral "sin hablar con los sindicatos, ni con la patronal ni con el resto de fuerzas políticas", Casado advirtió a Sánchez de que "no se puede deshacer reformas que han permitido crear tres millones de empleos en la última recesión. El líder del PP avisó de que Europa está "mirando" a España y exige "competitividad y flexibilidad". A su entender, debe llegar la liquidez a las empresas y a los autónomos, pagarse "de una vez" todos los ERTE y apostar por la flexibilidad en costes laborales y fiscales, eliminando trabas burocráticas. En este punto, solicitó a Sánchez que tome ya medidas para reabrir y reactivar la economía "cuanto antes" con "condiciones de seguridad", usando mascarillas, haciendo test masivos y protegiendo a la población vulnerable y mayores, ya que, "solo así se podrá financiar el estado del bienestar".

Por ello, Casado reclamó al Ejecutivo de coalición que elija "entre unos socios radicales, que quieren romper España y su economía", o "volver al sentido común de las fuerzas políticas que respetan la Constitución". No fue el único miembro del partido que se manifestó en este sentido. Dirigentes del PP salieron en tromba contra el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, por culpar al PP de sus "pactos de la traición" con Bildu. Desde la dirección nacional del PP exigieron al PSOE que "rompa ya ese acuerdo" por "dignidad".

En concreto, Simancas aseguró que "la culpa" de que los socialistas pactasen con Bildu la derogación de la reforma laboral "la tiene el PP por dejar tirados a los españoles" al no apoyar la prórroga del estado de alarma. "¿Por qué hace 15 días no hicimos un acuerdo con Bildu? Porque los 88 votos del PP tenían responsabilidad", señaló el socialista en Telecinco, para añadir que "como no se salvan vidas es acabando con el estado de alarma". Le replicó la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, afirmando que los socialistas buscaron a Bildu en el Congreso como lo hicieron en Nafarroa. "Simancas, ¿a quién pretendes engañar a estas alturas?", se preguntó, para reclamar al PSOE que no culpe "a otros" de sus "pactos de la traición". También se pronunció el vicesecretario de Política Territorial de Génova, Antonio González Terol: "Es culpa del PP que hayan pactado también con Podemos, con ERC...; Es culpa del PP también los 30.000 muertos, el hundimiento de la economía... ¿Tienen ellos alguna responsabilidad?", interpeló.

críticas desde euskadi Por su parte, el candidato a lehendakari de la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, indicó que solo hay que ver el vídeo de Simancas para recordar lo que dijo Tarradellas: "en política se puede hacer de todo menos el ridículo". "El PSOE con Simancas cubre también esa faceta. El futuro de Sánchez es Otegi. Eso lo sabemos ya todos", enfatizó Iturgaiz. Por su parte, el que fuera cabeza de lista del PP por Gipuzkoa, Iñigo Arcauz, reprochó a Simancas que el PSOE pacte con "terroristas". "No queremos un gobierno que mienta. Cínicos", espetó a los socialistas.

Asimismo, el portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Victor Píriz, subrayó que "resulta que ahora la culpa del vergonzante, asqueroso, vomitivo y traicionero pacto del PSOE con Bildu es del PP". "Ya no saben cómo salir de ésta y mandan a éste a ladrar y morder. Anda, Rafael, vete a pasear que aún es hora y deja la política para gente decente", declaró en un tuit.