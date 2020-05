EH Bildu: "La convocatoria de elecciones responde a los intereses de Urkullu"

EH Bildu considera que el anuncio realizado este lunes por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para la realización de las elecciones vascas el 12 de julio, responde a los "intereses electorales del candidato Urkullu y de su partido".

En un comunicado, la coalición abertzale ha subrayado que la elección de la fecha por el candidato del PNV "no se fundamenta en ninguna razón sanitaria, sino que tiene como único objetivo resguardar sus propios intereses electorales y partidistas".

Según ha recordado, la oposición planteó otras alternativas en la reunión celebrada el pasado jueves, que no fueron atendidas. "Urkullu oyó a las formaciones políticas presentes en la reunión celebrada en Lehendakaritza, pero no las escuchó, porque ya tenía la decisión tomada de antemano", ha denunciado, para insistir en que "lo vivido no fue otra cosa que una mera escenificación, por lo tanto, es responsabilidad de Urkullu el que se hayan convocado las elecciones para el 12 de julio".

Además de las cuestiones sanitarias que habrá que resolver para la realización de unas elecciones "con garantías", EH Bildu ha remarcado las "dificultades" que van a existir para poder desarrollar unas elecciones y su campaña electoral con "plenas garantías democráticas".

A su parecer, van a existir "serias dificultades para garantizar la igualdad de oportunidades en el desarrollo de una campaña electoral que va a ser crucial para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto".