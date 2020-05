ERC negociará el estado de alarma si se abre la mesa sobre Catalunya

bilbao – ERC y C's dieron ayer pistas sobre cuál será su posición ante una nueva prórroga del estado de alarma. Los republicanos se abren a negociar esta prórroga con varias condiciones, entre ellas la codecisión de las autonomías y la mesa de diálogo con Catalunya. Por su parte, la formación naranja, que votó sí en la última ocasión, no quiere que la prórroga sea por un mes como apuntó la vicepresidenta Carmen Calvo.

Tras tres ocasiones en las que ERC, en sintonía con EH Bildu, se abstuvo ante la solicitud de prórroga de la medida excepcional, en la última votación –en la que se decidía la prórroga hasta el 24 de mayo– los republicanos cambiaron su sentido del voto y optaron por el no. Una posición, sin embargo, irrelevante a tener del apoyo al Gobierno de PNV y C's.

Rufián desveló ayer que ha transmitido hace unos días al Gobierno sus propuestas y "la buena noticia es que estamos dialogando y hablando", destacó. Para el portavoz de ERC, "no tiene sentido" que las autonomías actúen como "meros transmisores de datos", frente a una Ministerio de Sanidad que se ha vaciado de competencias durante años, por lo que pide "horizontalidad y corresponsabilidad" del Gobierno con las comunidades autónomas.

Aparte de esta enmienda, ERC quiere que se "acote en el tiempo" la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat porque también hay que "desconfinar" la política y el conflicto catalán "sigue existiendo". Además, los republicanos piden ayudas para conciliar vida familiar y laboral, de manera que los padres no tengan que elegir entre "ir a trabajar o abandonar a sus hijos" y que los ayuntamientos puedan usar su superávit para paliar los efectos del coronavirus.

C's quiere negociar Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, espera que el Gobierno no plantee una prórroga de un mes, en vez de quince días como hasta ahora, porque "no podría explicar" este cambio de criterio. Aunque Calvo dijo el pasado miércoles en el Senado que estudian solicitar una última prórroga de "más o menos un mes, la líder de la formación naranja señaló ayer en una entrevista en TVE que no ha escuchado "a nadie del Gobierno que públicamente haya reconocido que quieran pedir 30 días de prórroga". "Si el Gobierno pide alguna prórroga, espero que sea de quince días, y espero que salgamos lo antes posible de esta situación en condiciones de seguridad", manifestó.

En cualquier caso, Arrimadas dejó claro que su partido "no garantiza a priori ningún tipo de apoyo a nada" de lo que plantee el Ejecutivo y que "todo tendrá que negociarse". "Un Gobierno con 155 escaños no puede dar por descontado el apoyo a una prórroga de 30 días, y muchísimo menos los votos de C's", advirtió la líder de la formación naranja, que añadió que habrá que analizar la evolución de la pandemia y "pensar en el bienestar de los españoles".

"Si el Gobierno quiere una prórroga, espero que sea de 15 días y habrá que negociarla" Inés Arrimadas Presidenta de Ciudadanos