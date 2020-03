El soberanismo moderado ajeno a JxCat lanza su oferta electoral

BILBAO – La plataforma El país de demà, también conocida como el grupo de Poblet, acordó ayer "impulsar una nueva opción electoral" que aglutine el voto catalanista moderado, de aquellos soberanistas que rechazan la vía unilateral y quieren relanzar la economía catalana incrementando la competitividad, con miembros procedentes en su mayoría de la antigua Convergència. En los próximos días decidirán si crean un partido nuevo, opción "muy probable", o aprovechan "uno existente", aunque ninguna de las formaciones actuales representa la propuesta innovadora que ellos quieren encarnar. En ella participan destacados dirigentes de la antigua CDC y el PDeCAT como Marta Pascal, muy crítica con la estrategia de Carles Puigdemont y que acaba de abandonar su asiento en el Senado, Carles Campuzano, Jordi Xuclà y Lluís Recoder, junto a exsocialistas como Esperança Esteve o Ramon Garcia Bragado, así como profesionales liberales y del ámbito empresarial y académico. El partido Units per Avançar, surgido de exdirigentes y militantes de Unió y que lidera Ramon Espadaler, y que se ha abrazado en las últimas citas electorales al PSC, con quien comparte grupo en el Parlament, ya ha mostrado su convencimiento de que unirá fuerzas junto a esta entidad cara a las próximas elecciones catalanas.

"Las personas que den el paso adelante tendrán que definirlo", subrayó el portavoz de Poblet, Antoni Garrell, grupo que en su documento se propone reformular el sistema de financiación de Catalunya y blindar competencias en aspectos como lengua o educación, y que buscará en las urnas "unos 300.000 votos perdidos". Según Garrell, la nueva opción electoral apelará a todos aquellos soberanistas que compartan que, aunque la independencia es "una aspiración legítima", no se puede ir hacia ella por la vía unilateral. "Las cosas tienen que hacerse de forma diferente", recalcó Garrell, lamentando que los "errores" cometidos hayan provocado que haya líderes independentistas en prisión.

torra: programa junto a erc Por su parte, Quim Torra propuso ayer que JxCat y ERC concurran a los próximos comicios con la misma oferta electoral de "ruta hacia la independencia". "Si no es posible una lista unitaria, como a mí me gustaría y como creo que es el objetivo que quiere la mayoría del movimiento independentista, sí que apelo a los partidos políticos que sean capaces de consensuar una parte del programa electoral en la que se trace la ruta hacia la independencia", subrayó el president desde Palma. A su juicio, es preciso "darse cuenta de que solo con la fuerza de la unidad de todos los partidos políticos, de las entidades y de la ciudadanía" será posible "culminar este proceso". Además, Torra recordó a Roger Torrent que "cualquier decisión que tome el Parlament, donde radica la soberanía de los catalanes, es de obligado cumplimiento y se debe defender hasta las últimas consecuencias". En este sentido, afeó que se esté convirtiendo en una Cámara "simbólica" si no se ejecuta lo que se vota.

primàries irá en solitario En clave electoral, la militancia de la formación independentista Primàries Catalunya avaló con un 77% de los votos favorables concurrir a las urnas con su propia lista. De los 46.000 inscritos con los que cuentan, solo 856 se habían registrado para participar en la segunda convención nacional, de los cuales a su vez apenas 611 cumplían las condiciones para emitir su voto. Se trata de un partido que surgió en el mapa político catalán al amparo de la Assamblea Nacional Catalana (ANC), que en su momento dio cobertura a sus primarias para las elecciones municipales, una iniciativa que contó también con el impulso de partidos como Demòcrates o Solidaritat per la Independència (SI), aunque esta última fuerza ya se ha desmarcado de esta nueva pretensión.