Ortuzar llama a movilizar el voto con el objetivo de sumar un escaño más por territorio

BILBAO – Andoni Ortuzar llamó ayer a la movilización para no caer en la complacencia que puede provocar la mejora de resultados que auguran al PNV las encuestas. El presidente del EBB advirtió a la militancia que los sondeos pueden generar "adormidera" y recordó que en las pasadas elecciones los jeltzales no consiguieron un Ejecutivo con mayoría absoluta "por un puñado de votos" que les privó del escaño decisivo. " Y lo hemos sufrido toda la legislatura". Por ello, la formación nacionalista se marca el ambicioso objetivo, "pero posible", de firmar un acta más por territorio.

En una semana de cruce dialéctico con EH Bildu por la intención de la coalición soberanista de sumarse a una alianza con Podemos y PSE para desbancar a los jeltzales, Ortuzar destacó que "la izquierda, antes llamada abertzale, ahora quiere ser la casa común de las izquierdas vascoespañolas, y para ello acepta en su seno hasta a antiguos gobernadores civiles", en alusión a Daniel Arranz, que fue gobernador civil de Bizkaia. "Ya solo falta que nos digan" que esa triple alianza "es la vía más directa a la independencia y al socialismo, como antiguamente era la negociación con el Ejército español", ironizó Ortuzar, que también lanzó un recado a su socia de gobierno, la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia. "Se ha marcado como misión en su vida que el PNV no se enrede entre banderas. Que esté tranquila, no nos enredamos entre banderas, es la ventaja de tener solo una: la ikurriña, y no nos enredamos con ella, simplemente la desplegamos y defendemos", le replicó el líder del EBB, muy crítico también con la nueva candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi.

"Su prioridad es quitar al PNV del Gobierno vasco, cuando nuestros votos han servido para que Pablo Iglesias pasee el maletín de vicepresidente del Gobierno español. Si en Euskadi no podemos, en Madrid tampoco", avisó a la formación morada Ortuzar, lamentando que, con los mensajes que se lanzan esta precampaña "parece que se vuelve a votar por quién se sentará en La Moncloa". En este contexto, censuró que el PP está "nombrando a dedazo limpio candidatos y candidatas por orden de cercanía al muro de la extrema derecha", mientras que en Podemos se presenta "la candidata oficial de Madrid y rebelde en Euskadi, que reivindica como su principal valor tener el apoyo de Iglesias". A su vez, criticó que Pedro Sánchez "está prometiendo el oro y el moro para que su candidata en Euskadi entre en escena"; y acusó a Bildu de hacer campaña en Euskadi "usando como baza principal sus supuestos acuerdos con el PSOE de las Cortes Españolas". "Menos mal que está el PNV porque, si no, esto parecería un sketch de Vaya Semanita", ironizó el jeltzale.

el "procónsul" iturgaiz Ortuzar reiteró que el PNV es "la única alternativa real y sólida", y por ello el resto del arco se ha conjurado para derribarlo, caso del "PP de Casado con su procónsul Iturgaiz". "Casado nos ha llamado supremacistas. ¿Qué son ellos, que siempre han usado la fuerza y abusado de la ley para tenernos atados?".

