El PNV se presenta en Bizkaia con "la garantía del deber cumplido"

Bilbao - El PNV de Bizkaia, con su presidenta del Bizkai Buru Batzar a la cabeza, presentó ayer en Sabin Etxea al equipo de 25 mujeres y hombres con los que los jeltzales concurrirán a las elecciones vascas del próximo 5 de abril. Como ya era sabido, Leixuri Arrizabalaga será la primera de la lista, seguido en el top 15 por Josu Erkoreka, Iñigo Iturrate, Alaitz Zabala, Maite Ipiñazar, Jon Aiarza, Mikel Arruabarrena, Jon Andoni Atutxa, Itxaso Berrojalbiz, Gorka Álvarez, Irune Zamalloa, Nerea Lupardo, Ainara Zelaia, Josune Escota y Ainhoa Santisteban. Ellos aspiran a mejorar los resultados cosechados en el herrialde en 2016, cuando lograron más de 238.000 votos y 12 parlamentarios, triplicando en número de escaños al segundo partido, EH Bildu. La formación encara la cita "con la garantía de haber cumplido con la palabra dada a la ciudadanía en 2016" y aseguran ofrecer "el aval de la seguridad y la confianza que aporta el PNV. Tenemos un compromiso firme: seguir trabajando por Euskadi como hasta la fecha. Con rigor, desde la solidaridad, con trabajo en equipo y la mirada puesta en el futuro", según Atutxa.

La burukide vizcaina coincidió con Arrizabalaga en que la lista jeltzale encara "con rigor, solidaridad y en equipo" los retos que se avecinan en el horizonte, como son "la igualdad de oportunidades, el reto demográfico, el medio ambiente, la economía y el autogobierno". Atutxa lanzó un aviso a navegantes para rebajar el optimismo reinante en las filas jeltzales al albur de las últimas encuestas publicadas. "Nos presentamos a la ciudadanía con la convicción de que Euskadi tiene que seguir avanzando, sin prisa pero sin pausa, y afrontar los numerosos retos que se nos plantearán en los próximos años", sostuvo. Eso sí, "sin caer en la autocomplacencia. Reflexionando sobre lo realizado, en proceso de mejora continua".

Arrizabalaga, por su parte, llamó a "no perder el norte" a pesar de que Euskadi se pueda ver arrastrada en ocasiones por los retos del mundo global. "Nosotros no perdemos el norte. Haciendo el presente, construimos el futuro", incidió, para refrendar la apuesta por "un presente y un futuro en el que seremos fieles a nuestro estilo, ése que no deja atrás a las personas, que defiende la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y el empleo". Alcaldesa de Gatika durante los últimos cinco años y parlamentaria desde hace ocho, la candidata resaltó que "Euskadi hará frente a los retos de igualdad de oportunidades, económicos, medioambientales y demográficos". Entre ellos destacó la Comisión Mixta de Concierto Económico que se reunirá el 11 de marzo, "tras tres reuniones en cuatro años". Segura de que los resultados serán positivos para Euskadi" y con un "profundo respeto y defensa al Concierto Económico, como nuestro sistema de financiación único en el mundo", Arrizabalaga llamó a avanzar en autogobierno "con ambición.