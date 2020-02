Torra se querella contra el vocal a sueldo de C's en la Junta Electoral

bilbao - Ciudadanos pagó un sueldo mensual a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán, el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019 y en resoluciones que afectaban al partido naranja. Según informaba ayer eldiario.es, Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas. Betancor es experto en Derecho Administrativo y, cuando Ciudadanos le ofreció sueldo y despacho, pidió permiso a la Universidad Pompeu Fabra para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política. Solo unos meses después recibiría otra oferta: un puesto de vocal en la Junta Electoral Central.

En la información que publicaba ayer eldiario.es se señalaba que Betancor ocultó ante Congreso sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral del Estado y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones. En aquella intervención, ni por su parte ni por la de Miguel Gutiérrez, el diputado que participó representando a Ciudadanos en su examen para acceder a la Junta Electoral Central, hubo una sola mención a su condición de asesor parlamentario del partido de Albert Rivera.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados seleccionadas por sorteo por el Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos por el Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Además de ellos, el letrado mayor del Parlamento y el director de la Oficina del Censo ocupan puesto con carácter "nato", con voz pero sin voto. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria. La ley no prevé límites para catedráticos que, además de sus funciones docentes, tengan una relación laboral con una formación política.

Silencio de arrimadas La portavoz de C's en el Congreso, Inés Arrimadas, no se pronunció sobre la situación de Betancor. Fuentes de la formación naranja se limitaron a afirmar que Betancor no habría incurrido en ninguna ilegalidad, mientras que tanto Arrimadas como el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, evitaron responder a los periodistas que les preguntaron sobre esta cuestión cuando abandonaban el hemiciclo. Sin embargo, la líder de C's en Catalunya, Lorena Roldán, afirmó desconocer si Betancor ocupaba el cargo en la JEC al mismo tiempo que cobraba como asesor de la formación naranja, pero añadió que "no sería ilegal". "Desconozco los detalles sobre si había esta relación. Si esto fuera así, no sería ilegal. No recibiremos lecciones de ética y moral de personas que están huidas de la justicia", señaló.

delito electoral Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra, anunció que presentará una querella por "soborno, prevaricación y/o delito electoral" contra Betancor por sus vinculaciones con Ciudadanos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el president catalán consideraba que este hecho "pone en duda todas las decisiones tomadas por la JEC en los últimos 2 años", entre ellas su inhabilitación. Así, anunció que presentará una querella "por soborno, prevaricación y/o delito electoral" contra Betancor pero también contra "los que sean responsables de este escándalo".

Por su parte, el expresident Carles Puigdemont escribió en Twitter: "Este personaje a sueldo de Ciudadanos ha resuelto en contra nuestra, ha perjudicado los derechos fundamentales pagado por el mismo partido político que nos denunciaba... y que ahora preside la comisión del Parlamento Europeo que ha de resolver nuestro suplicatorio".

Odón Elorza, secretario del Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, consideró una "desvergüenza" que Ciudadanos haya podido tener en nómina a Betancor. Elorza subrayó que, en caso de confirmarse esta "inmoralidad/ilegalidad", C's mostraría su "desvergüenza" y su "cinismo, de nuevo". Mientras, el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, afirmó que C's tendrá que dar explicaciones ante la Justicia.