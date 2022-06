El Senado de EEUU aprueba el primer proyecto de ley en décadas sobre el control de armas

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves el primer proyecto de ley sobre armas de fuego en décadas que deberá pasar ahora por la Cámara de Representantes, como respuesta a la racha de brutales tiroteos masivos en el país norteamericano.



En total, 15 republicanos se han unido a 50 demócratas para frenar las armas de fuego después de que ambas partes hayan acordado que la inacción era "insostenible" tras los atentados del mes pasado en Búfalo y Uvalde que conmocionaron a Estados Unidos.



Esta es la primera vez en décadas que los dos grandes partidos de Estados Unidos se ponen de acuerdo para aprobar un proyecto de ley en el Senado.





Tonight, bipartisan members of Congress passed legislation to address the scourge of gun violence across America.



Our kids and our nation will be safer because of this legislation. The House of Representatives should promptly vote and send it to my desk.