La Delegación del Gobierno español prohíbe la manifestación antiOTAN del miércoles por Atocha por "motivos de seguridad"

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido este jueves "por motivos de seguridad" la manifestación contra la OTAN convocada y comunicado por un particular el miércoles 29 de junio y que iba a discurrir por la calle Atocha de la capital, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Mercedes González.



La protesta, convocada por un miembro de ultraizquierda, tenía previsto comenzar a las 20 horas en la calle Atocha, junto a la plaza de Neptuno, y finalizar en la plaza de Jacinto Benavente. La comunicación oficial lleva el lema 'No a las guerras. No a la OTAN, por la paz'. En cambio, en la comunicación en Internet y redes sociales el cartel reza '¡OTAN criminal, Gobierno cómplice! Nos arruinan para financiar sus guerras', con las caras del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta Yolanda Díaz.





?? Manifestación NO a la OTAN, NO a las guerras, por la paz. Bases fuera y NO a los presupuestos militaristas. Fuera la OTAN y su cumbre.



? Domingo, 26 de junio

??? Atocha-Pza España

?? 12H



¡Vente y difunde! #OTANNo26J #NotToNato26J pic.twitter.com/xW37nl2c3m — OtanNoMadrid (@OtanNoMadrid) June 6, 2022

La Delegación del Gobierno español ha esgrimido para su prohibición un informe elaborado por laque alertaba de que dicha manifestación coincidía en horario con una cena en el cercano Museo del Prado a la que van a asistir losde la OTAN la semana que viene.Por tanto, estiman "incompatible", a la vista de este informe, el recorrido de estacon "el extraordinario dispositivo de seguridad y las restricciones a la movilidad para garantizar la seguridad del evento".Además, desde la Delegación de Gobierno español alegan que la persona que comunicó esta manifestación es la misma que también ha comunicado otro marcha con el mismo objetivo y lemas muy similares para el domingo 26, manifestación que ha sido permitido y con la que consideran queAdemás, el departamento estatal alega que no hay posibilidad de recorrido alternativa a la manifestación del miércoles por las restricciones de movilidad.