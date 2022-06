Biden carga contra las petroleras y reclama que bajen los precios

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a cargar contra las empresas petroleras, a las que acusa de no refinar suficiente crudo, y pidió que bajen "ahora mismo" el precio del combustible para los consumidores.



"En las últimas dos semanas, el precio del crudo ha caído más de diez dólares por barril. Normalmente esto reduce los precios en la gasolinera unos 25 centavos por galón (3,78 litros) y, sin embargo, algunas gasolineras solo los han reducido unos centavos", lamentó Biden durante una comparecencia sin preguntas en la Casa Blanca.





Earlier today, I called on Congress to suspend the federal gas tax for three months and for states to provide similar relief.



I'm also urging oil companies to increase refining capacity and gas stations to pass along the decrease in oil prices to lower gas prices. pic.twitter.com/Hrk9t3mOuq