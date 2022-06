Boris Johnson se enfrenta ahora al mayor paro ferroviario en 30 años

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson aseguró ayer martes que "no cederá" ante las demandas realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Ferrocarriles, Mar y Transportes (RMT) al inicio de la mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años y ha instado al Gobierno a "seguir su curso" e impulsar reformas.

Así, destacó que una reforma en el sector es "esencial" y recordó que las autoridades están realizando "más inversiones" en la industria ferroviaria que cualquier otro gobierno anterior y ha manifestado que el plan integral ferroviario tiene un valor de 96.000 millones de libras (unos 111.000 millones de euros), algo que considera "transformador".

No obstante, recalcó que estas inversiones "no son posibles sin una reforma". "Si vamos a llevar a cabo estas inversiones colosales, que hemos dicho que es necesario, tenemos que reformar... No puede ser que algunas oficinas estén vendiendo un billete por hora. Necesitamos que esa gente interactúe con los pasajeros, con los clientes", afirmó.

Para ello, insistió, "necesitamos que el sindicato se siente a hablar con Network Rail", la principal empresa propietaria de la red ferroviaria de Inglaterra, Escocia y Gales. Además, hizo hincapié en que estas reformas permitirán "reducir costes".

En este sentido, alertó de que si el programa de modernización no sale adelante, "los precios de los billetes serán más caros". "Si no hacemos esto, las grandes compañías, esta gran industria, se verá sometida a una gran presión que se traducirá en un aumento del precio de los billetes, y la gente dejará de usar el tren", aseveró. "Esto sería un desastre para el país y para nuestra economía", ha continuado.

SIN VISOS DE ACUERDO



El ministro de Transporte, Grant Shapps, indicó ayer martes que su implicación en las conversaciones con el sindicato "no facilitará necesariamente un acuerdo entre las partes que ponga fin a la disputa". "Si creemos que existe una posibilidad entre un millón de que mi presencia en la mesa de negociaciones ayude a resolver esto, allí estaré, pero ellos han dicho que jamás negociarán con un Gobierno conservador", señaló.

A su vez, recordó que la última vez que los laboristas estuvieron en el poder, no se involucraron en las "disputas industriales" a pesar de que ahora presionan al Gobierno para que se siente a la mesa.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Network Rail puntualizó que si la modernización del sistema permite que la red ferroviaria sea más efectiva, esto podría llevar a un aumento de los salarios de los trabajadores del sector y lamentó que el sindicato se oponga a las reformas.

Desde ayer martes, cientos de pasajeros se vieron ya afectados por los atrasos registrados en el marco de la huelga, que está previsto que dure hasta mañana jueves y con la que el sindicato, que cuenta con unos 40.000 afiliados, busca "avanzar hacia la siguiente fase de la campaña", según declaraciones del secretario general del sindicato, Mick Lynch.

Brexit

Defensa del cambio del protocolo

Negociaciones. La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, sostuvo ayer que la legislación presentada por su Gobierno para modificar unilateralmente partes del protocolo norirlandés es "necesaria y legítima". En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Truss consideró también que el Reino Unido "continúa abierto a las negociaciones con la UE" y opinó que Londres, "simplemente, no puede permitir que esta situación se alargue". "Ya que la UE no está dispuesta a cambiar el Protocolo, continuamos adelante con la legislación", señaló. El diputado laborista Hilary Benn recordó que este Gobierno "no solo negoció y firmó el Protocolo, sino que describió que estaba en conformidad' con el Acuerdo de Viernes Santo".