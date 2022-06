Serbia y Kosovo establecen cómo aplicar acuerdos energéticos

Los negociadores de Serbia y de Kosovo pactaron este martes en Bruselas la hoja de ruta para aplicar acuerdos energéticos, en el marco del diálogo entre las dos partes para normalizar sus relaciones auspiciado por la Unión Europea.



"Se trata de un gran e importante paso adelante en el diálogo facilitado por la UE, que ofrecerá resultados concretos para todos los ciudadanos. Esperamos seguir trabajando en los próximos pasos", indicó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a través de su perfil en Twitter.



Spoke to @avucic and @albinkurti to congratulate them on reaching an agreement on the energy roadmap today.



This is a big & important step forward in the EU-facilitated Dialogue and will deliver concrete results for all citizens. We look forward to continue working on next steps https://t.co/5r2jS0SX8n