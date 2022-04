Japón expulsará a ocho diplomáticos rusos

El Gobierno de Japón ha anunciado este viernes que expulsará a ocho diplomáticos en medio de la respuesta internacional a la invasión rusa de Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.



El Ministerio de Exteriores ha manifestado que la decisión ha sido trasladada al embajador ruso en Tokio, Mijail Galuzin, sin que por el momento haya una fecha límite para la salida del país de los afectados, según ha recogido el diario 'Yomiuri Shimbun'.





