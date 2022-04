Seis muertos y nueve heridos en un tiroteo en Sacramento

Un tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en Sacramento, la capital de California (EE.UU.) dejó seis muertos y al menos nueves heridos, informó hoy la Policía de esa ciudad.



El tiroteo se produjo a altas horas de la madrugada en el centro de la urbe californiana, en la intersección entre las calles 9 y K. La Policía informó en Twitter de que mantiene prohibido el paso a la zona mientras dura la investigación.





BREAKING: We are scene of a mass shooting in downtown Sacramento — police say 6 dead, 15 hurt near 10th & K pic.twitter.com/MI3XYL7caF — Luke Cleary (@LukeCleary) April 3, 2022

BREAKING:?? USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6 — OSINT Updates ?? (@OsintUpdates) April 3, 2022

?? K Street Shooting Update??Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

Vídeos publicados online por usuarios que se encontraban en el área muestran aLa parte del centro de Sacramento donde se produjo el tiroteo esy en ella se encuentran varios bares y restaurantes.