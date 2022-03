El Reino Unido elimina las restricciones de viaje contra la pandemia

El Gobierno británico retirará a partir del próximo viernes todas las restricciones de viaje que quedaban en pie para evitar contagios de covid-19, incluidos los test para personas no vacunadas y los formularios de localización, avanzó hoy el ministro de Transporte, Grant Shapps.



Hasta ahora, los viajeros sin la pauta completa de una vacuna contra el coronavirus debían someterse a un test antes de volar hacia Inglaterra y a otro tras la llegada al país.



Todas las personas, con independencia de su estatus de vacunación, debían asimismo rellenar un formulario con sus datos personales y planes de viaje, entre otras informaciones.



"Estos cambios son posibles gracias a nuestro programa de vacunas", destacó el ministro de Transporte al anunciar el fin de esos requisitos.





TRAVEL UPDATE



All remaining Covid travel measures, including the Passenger Locator Form and tests for all arrivals, will be stood down for travel to the UK from 4am on 18 March.



These changes are possible due to our vaccine rollout and mean greater freedom in time for Easter.