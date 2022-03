Los beneficios de Pfizer en Rusia irán para la ayuda humanitaria en Ucrania

La farmacéutica Pfizer anunció este lunes que mantendrá el "suministro humanitario" de medicamentos a Rusia y que donará sus beneficios para proveer ayuda humanitaria directa al pueblo ucraniano.



En un comunicado, Pfizer asegura que por "razones humanitarias" no ha secundado la suspensión de operaciones que han anunciado numerosas empresas estadounidenses, muchas de ellas icónicas, como Coca Cola o McDonald's, que anunció el cierre temporal de 850 locales.



"Dejar de entregar medicamentos, incluidas las terapias contra el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, causaría un sufrimiento significativo a los pacientes y la posible pérdida de vidas, en particular entre los niños y las personas mayores", subraya la farmacéutica en su nota.





