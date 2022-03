La ofensiva rusa deja a la central nuclear de Chernóbil sin electricidad

La empresa energética ucraniana Ukrenergo ha afirmado este miércoles que la central nuclear de Chernóbil ha sido "totalmente desconectada" de la red eléctrica tras las recientes operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el marco de su invasión del país, iniciada el 24 de febrero.



"Debido a las acciones militares de los ocupantes rusos, la central de Chernóbil ha sido totalmente desconectada de la red eléctrica", ha señalado la empresa en un breve mensaje publicado en Telegram. "La central nuclear no tiene suministro eléctrico", ha agregado.



"Las acciones militares están en marcha, por lo que no hay posibilidad de restaurar las líneas", ha indicado, al tiempo que ha agregado que la localidad de Slavutich ha quedado igualmente sin suministro eléctrico.





BECAUSE OF MILITARY ACTIONS OF RUSSIAN OCCUPIERS NUCLEAR POWER PLANT IN CHORNOBYL WAS FULLY DISCONNECTED FROM THE POWER GRID. NUCLEAR STATION HAS NO POWER SUPPLY.

The military actions are in progress, no possibility to restore the lines.Slavutich city is also out of power supply. pic.twitter.com/eH4W3TneMs