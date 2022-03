Zelenski evoca a Churchill ante el Parlamento británico: "No nos rendiremos"

"No nos rendiremos", aseguró este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el primer discurso de un líder extranjero ante los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) del Reino Unido, que le dedicaron una larga ovación.



"Lucharemos en los bosques, en los campos, en las orillas y en las calles", declaró por videoconferencia Zelenski, unas palabras con las que parafraseó uno de los discursos más célebres del ex jefe de Gobierno británico Winston Churchill en la II Guerra Mundial.



El primer ministro, Boris Johnson, alabó posteriormente la resistencia de los ucranianos ante la invasión rusa y aseguró que el Reino Unido utilizará "cualquier método disponible, diplomático, humanitario y económico", para asegurarse de que el Kremlin "fracasa".



"No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final por mar y por aire, seguiremos luchando por nuestra tierra, sea cual sea el coste", dijo Zelenski en un discurso de tintes heroicos y épicos.



El ucraniano comparó la pelea de su país con la que los británicos hicieron por defender el Reino Unido de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial: "No quisisteis perder vuestro país cuando los nazis quisieron arrebatároslo. Luchasteis por él".



Tras agradecer al primer ministro británico su apoyo al Gobierno ucraniano, Zelenski reclamó al Reino Unido que vaya más allá en la sanciones contra Rusia y que promueva una zona de exclusión aérea en el cielo de Ucrania para impedir los bombardeos rusos.



Members of the @HouseofCommons and @UKHouseofLords were in the House of Commons Chamber to hear President of Ukraine @ZelenskyyUA address the UK Parliament.



President Zelenskyy addressed members of Parliament in the House of Commons Chamber via video link. pic.twitter.com/L6UQuo1RZ0