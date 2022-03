La Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa a Ucrania

La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado una resolución de condena a la invasión de Ucrania en una sesión especial de emergencia, la undécima del organismo en su historia.



La resolución ha salido adelante con el apoyo de 141 países, mientras que cinco --Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea-- han votado en contra. Por su parte, 35 --entre los que destacan China, India, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Irán, Irak, Kazajistán o Vietnam-- se han abstenido.



El secretario general de la ONU, António Guterres, ha destacado que el mensaje de la Asamblea General ha sido "alto y claro". En declaraciones ante la prensa, ha pedido el fin de las hostilidades en Ucrania, "que se silencien las armas" y que las partes abran la puerta al diálogo y la diplomacia.





Según ha difundido la oficina de su portavoz, Stéphane Dujarric, a través de su cuenta de la red social Twitter, Guterres ha resaltado que la resolución adoptada refleja "una verdad central". "El mundo quiere el fin del tremendo sufrimiento humano en Ucrania", ha proseguido, antes de resaltar que continuará haciendo todo lo que esté en su mano para contribuir al inmediato cese de las hostilidades y las "urgentes negociaciones" para lograr la paz. "Las personas en Ucrania lo necesitan desesperadamente. Y personas de todo el mundo así lo demandan", ha remachado.Por su parte, el presidente de Ucrania,, ha saludado la aprobación de la resolución y haa "todos y cada uno" de los países que han votado a favor. "Habéis elegido el lado correcto de la historia", ha agregado en un mensaje publicado a través de Twitter.Asimismo, ha considerado que los, país al que se ha dirigido como "agresor", muestran de forma "convincente" que se ha creado una "coalición 'anti-Putin' global" y "está funcionando". "El mundo está con nosotros. La verdad está con nosotros. La victoria será nuestra", ha concluido el mandatario ucraniano.Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior,, ha celebrado la decisión adoptada "por abrumadora mayoría" en la Asamblea General de Naciones Unidas.El mundo ha emitido una contundente condena a los ataques ilegales y no provocados contra un Estado soberano", ha señalado Borrell en un comunicado en el que define lo ocurrido en el organismo de la ONU como "un momento histórico".Borrell ha reconocido que la UE ha trabajado "codo con codo" con Ucrania y sus socios para preparar esta resolución, por lo que ha agradecido "a todos los países que la han apoyado" y con quienes considera que se refuerza la defensa de un "sistema internacional basado en reglas".Sin embargo, el máximo representante de la diplomacia europea ha apuntado que es necesario "continuar trabajando en beneficio de la paz y la seguridad internacional" protegiendo a los estados "grandes y pequeños", así como trasladando apoyo a Ucrania y a sus instituciones y representantes.La decisión de celebrar esta sesión fue adoptada el domingo por elpara bloquear una declaración de condena a su ofensiva. En este caso, la votación salió adelante tras ser celebrada en un modelo en el que los países con derecho a veto no pueden aplicarlo.Así, la votación prosperó con once votos a favor, tres abstenciones --China, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y India-- y un voto en contra, el de Rusia.Tras la votación, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha incidido en que "el mensaje de la Asamblea General es alto y claro". "Acaben ya con las hostilidades en Ucrania. Silencien las armas ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas de acuerdo con la Carta de la ONU", ha dicho.Así, ha hecho hincapié en que no hay "un momento que perder" y ha subrayado que "los efectos brutales del conflicto están a la vista". "Por muy mala que sea la situación para la población de Ucrania en estos momentos, amenaza con empeorar mucho, mucho", agregando que "el tic-tac del reloj es una bomba de relojería".El, Sergii Kislitsia, ha destacado que "la gente dy la gente de todo el mundo la exige". En relación con la Asamblea celebrada este miércoles, ha dicho creer en Naciones Unidas. "Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en Naciones Unidas".Rusia ha intervenido inmediatamente después de Ucrania en las primeras horas del debate y ha culpado a Ucrania de la invasión junto a sus aliados en Estados Unidos y Europa."Quiero afirmar que la Federación Rusa no comenzó estas hostilidades", ha asegurado el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, y ha advertido que el documento "no permitirá poner fin a las actividades militares"."Al contrario, podría envalentonar a los radicales y nacionalistas de Kiev para que sigan determinando la política de su país a cualquier precio", ha agregado, enfatizando que la "negativa a apoyar el proyecto de resolución de hoy es un voto a favor de una Ucrania pacífica".En este sentido Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha alertado de que "este es un momento extraordinario" y ha incidido en que "ahora, más que en ningún otro momento de la historia reciente, Naciones Unidas están siendo desafiada".Thomas-Greenfield, durante su intervención antes de la votación hizo un llamamiento a votar a favor: "Vote sí si cree que los Estados miembros de la ONU --incluido el suyo-- tienen derecho a la soberanía y la integridad territorial. Vote sí si cree que Rusia debe rendir cuentas por sus acciones"."Hemos visto videos de las fuerzas rusas movilizando armamento excepcionalmente letal hacia Ucrania que no tiene cabida en el campo de batalla. Eso incluye bombas y municiones de racimo y de vacío, que están prohibidas por la Convención de Ginebra", ha agregado Thomas-Greenfield.Asimismo, el representante de China ante la ONU, Zhang Jun, ha denunciado que la condena "no subraya la importancia del principio de seguridad indivisible ni la urgencia de promover un acuerdo político e intensificar los esfuerzos diplomáticos", agregando que "esto no está en consonancia con las posiciones coherentes de China".Por otro lado, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson ha destacado que "pocas veces el contraste entre el bien y el mal ha sido tan marcado. 141 países votaron para condenar la guerra de Putin", en un comunicado publicado por el Gobierno de Reino Unido."Con mis conversaciones casi diarias con el presidente Volodimir Zelenski, he involucrado a los líderes mundiales en nuestra misión conjunta de denunciar las acciones de Rusia y dejar claro --por el bien de los civiles inocentes-- que Rusia debe retirarse de Ucrania y Putin debe fracasar.