¿Cómo afectaría el impacto de una bomba nuclear en tu ciudad?

La guerra en Ucrania ha desatado el temor a un ataque nuclear por parte de Rusia. Las amenazas del Kremlin se suceden a medida que continúa la invasión rusa. Hace días que Moscú tiene en 'modo' combate su armamento nuclear y este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, lanzó una seria advertencia.

Lavrov aseguró que una tercera guerra mundial sería "nuclear y devastadora". "La tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. El presidente estadounidense (Joe) Biden, un hombre experimentado, había comentado que la alternativa a la guerra son únicamente las sanciones", dijo el ministro de Putin.

Estas declaraciones se producían después del discurso del Estado de la Nación de Biden, que cerró con un "a por él (go get him)", en clara referencia a Vladimir Putin.

¿Cómo sería el impacto de una bomba nuclear?



Hay una herramienta desarrollada por la fundación sin ánimo de lucro Outrider que muestra cómo sería el impacto de una bomba nuclear en cualquier parte del mundo. Hay que advertir de que se trata solo de un simulador.

Esta aplicación permite escoger la ubicación que se desee y el tipo de bomba a utilizar. Una vez hecha la selección muestra el alcance de la ola expansiva, el número de muertos y heridos, el radio de calor que produciría la explosión, el radio máximo de la bola de fuego y el alcance de la radiación.

En el caso de la ciudad de Madrid, por poner un ejemplo, el simulador nos indica que un impacto nuclear causaría 433.758 muertos y 759.847 heridos. La bola de fuego sería de 1.89 kilómetros cuadrados, mientras que la radiación alcanzaría los 14.40 km2 y la onda expansiva cubriría 21.59 km?2;.