Juan Soroeta: "Yo aquí veo una escenificación, no me imagino a la OTAN enfrentándose a Rusia"

¿Por qué se produce ahora la invasión de Ucrania? El conflicto lleva abierto desde 2014.

—Todo esto es un proceso. Hay que tratar de entender una perspectiva que hasta ahora en la prensa española no aparece nunca; el punto de vista de Rusia. Putin dice que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una división del mundo en dos zonas. Había un acuerdo que se va al traste porque poco a poco la OTAN ha ido ganado terreno y Putin lo tiene que parar en algún momento. Es como cuando ocurrió la Crisis de los Misiles de Cuba, qué le parece que le planten unos misiles en la puerta de Estados Unidos. Él dice que si las normas aprobadas entonces no valen, va a cambiarlas. Se produce ahora porque Rusia entiende que la OTAN pretende incorporar a Ucrania lo antes posible y Putin dice que o se establece un territorio neutral o él se encarga de que no sea neutral. En algún momento se tenía que plantear abiertamente el tema.

Más de treinta años después, ¿podemos concluir que la caída de la Unión Soviética se cerró mal? ¿Ha incumplido Occidente sus compromisos de no expandirse hacia el este? ¿Existía realmente ese compromiso?

—Son acuerdos verbales, no hay un texto que diga hasta dónde llega la hegemonía de cada bloque. Tras la caída del Muro de Berlín Rusia se convirtió en un país prácticamente del Tercer Mundo, se quedó en manos de Estados Unidos, y luego, poco a poco, fue recuperando el protagonismo. Ahora Putin trata de recuperar la posición de potencia mundial, y hay que recordar que en Ucrania hubo una colonización, como en otros repúblicas. En Estonia el 40% de la población es rusa.

Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de que la guerra moderna se libra en internet, de la desinformación, de los ataques cibernéticos, y ahora nos encontramos ante una guerra relámpago como la que lanzó Hitler hace ochenta años. ¿Por qué?

—Yo veo aquí una escenificación, es decir estoy aquí, tengo este poder, pero yo no me imagino a la OTAN enfrentándose a Rusia, otra cosa es mantener una guerra de baja intensidad. Creo que está guerra, que desde el punto de vista del Derecho Internacional no hay ninguna duda de que es una violación en toda regla, no va a ir mucho más allá.

Rusia es una potencia militar de primer orden pero, ¿tiene músculo económico, humano y político para una guerra a gran escala?

—Estos errores de cálculo, aunque parezca mentira, son relativamente normales. Marruecos, con el tema de Ceuta y la entrada de Brahim Gali, midió mal lo que estaba haciendo y se volvió en su contra, le pararon los pies. Estamos en manos de unos locos que nunca sabes por dónde van a salir, pero creo que en este caso Rusia no va a dejar avanzar a la OTAN, y no creo que vaya mucho más allá. Si creo que no se van a retirar de Donetsk y Lugansk, que no forman parte de la Federación Rusa, solo se ha reconocido su independencia.

¿Las armas nucleares son una amenaza de destrucción masiva o un freno para que las hostilidades no lleguen a mayores?

—La OTAN y Rusia, los dos bandos, tienen armas nucleares. Es impensable hablar de un enfrentamiento abierto porque sería el final de todo.

Como experto en el Sahara Occidental, ¿cómo valora los diferentes raseros con respecto a las soberanías de los países y el respeto al Derecho Internacional?

—Insisto en que veo una posición monolítica en la prensa española. Rusia es un estado imperialista que está ocupando un territorio ¿Por qué no pensamos qué pasa en el Sahara Occidental, donde se apoya al estado invasor? ¿Qué pasa con Palestina? Desde el punto de vista jurídico es lo mismo. Por eso a veces se te queda cara de tonto cuando les dices a los alumnos que el Derecho Internacional sirve. No siempre sirve, aunque es mejor esto que nada. De hecho, si interviene la OTAN también se va a violar el Derecho Internacional. En Siria todos violan el Derecho Internacional; Rusia, Francia, Turquía, Estados Unidos... La solución sería que el Consejo de Seguridad decidiera que Putin se tiene que retirar del territorio, como ocurrió con la invasión de Kuwait, pero esto no va a pasar porque para eso está Rusia en el Consejo de Seguridad.

¿Tiene atado el presidente ruso un eventual apoyo de China? ¿Se arriesgará el gigante asiático a aprovechar la situación para iniciar su propia expansión, hacia Taiwan, por ejemplo?

—En este tema no creo que se vayan a meter, ellos tienen sus ideas bien claras, están en una expansión económica pura y dura, es una invasión discreta, pero están comprando las economías de un montón de países y es la gran potencia, mucho más que Rusia. Si hubieran querido habrían invadido Taiwan en un momento, y además desde el punto de vista internacional Taiwan es una parte de China.

"Los dos bandos tienen armas nucleares; un enfrentamiento abierto sería el final de todo"