Trudeau convoca su gabinete de crisis para abordar los bloqueos de los antivacunas

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, convocó este jueves por la noche un gabinete de crisis compuesto por varios ministros y altos funcionarios, para tratar las protestas del movimiento antivacunas, que ha bloqueado la capital y la frontera con Estados Unidos.



La Oficina del Primer Ministro, señaló en un comunicado que Trudeau convocó la reunión del llamado Grupo de Respuesta de Incidentes, creado en 2018 para abordar crisis nacionales e internacionales, para discutir la situación provocada por "los bloqueos ilegales que se están produciendo" en varias partes del país.





Finally, I briefed the leaders of the opposition parties on the current situation and the latest developments. I stressed how important it is for all Members of Parliament, from every party, to denounce these illegal acts – and to call for an end to these blockades.