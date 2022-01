Biden, "profundamente decepcionado" tras fracasar su reforma electoral

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles estar "profundamente decepcionado" por el fracaso en el Senado de la gran reforma electoral que había impulsado para proteger el derecho al voto frente a las restricciones impuestas en estados conservadores.



"Estoy profundamente decepcionado de que el Senado no haya defendido nuestra democracia. Estoy decepcionado, pero no desalentado", dijo el mandatario en Twitter.



Biden prometió que seguirá impulsando cambios que permitan proteger el derecho al sufragio en Estados Unidos. Su gran reforma electoral naufragó este miércoles en el Senado debido al bloqueo unánime de la oposición republicana y las divisiones dentro de su propio partido.





I am profoundly disappointed that the Senate has failed to stand up for our democracy. I am disappointed — but I am not deterred.



We will continue to advance necessary legislation and push for Senate procedural changes that will protect the fundamental right to vote.