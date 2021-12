Londres, en situación "grave" por las bajas derivadas de los contagios

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró este sábado el estado de "incidente grave" por la situación en la capital británica debido a la ausencia de personal en servicios públicos tras el rápido aumento de los contagios de la covid-19.



El alcalde dijo que tomó esta decisión, que permite una mayor coordinación entre las diferentes agencias públicas de la ciudad, porque están aumentando las hospitalizaciones mientras que faltan sanitarios en la capital porque muchos se han contagiado.



"El aumento de los casos de la variante ómicron en nuestra capital es tremendamente preocupante, así que una vez más estamos declarando incidente grave por la amenaza de la covid-19 en nuestra ciudad", señaló Khan en una declaración a los medios.



El alcalde -que visitó el estadio de fútbol del Chelsea, que es utilizado como centro de vacunación- indicó que ómicron se está volviendo la variante dominante por el ascenso de los contagios mientras que las hospitalizaciones están subiendo otra vez.



"Ya estamos sintiendo el impacto en toda la capital y, mientras aprendemos más sobre esta variante, es correcto que las principales agencias de la ciudad trabajen juntas para minimizar el impacto en nuestra ciudad, incluso ayudar a proteger el vital programa de vacunación", agregó el alcalde.



La última vez que el alcalde declaró el estado de "incidente grave" en la ciudad fue el pasado 8 de enero por la extensión de la covid-19 y su impacto en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés).



Khan había animado hoy a la gente a vacunarse con la dosis de refuerzo y también a los que aún no han recibido la primera, a los que les dijo que "nunca es tarde" para inmunizarse.





BREAKING: Today I have declared a major incident in London in response to the rapid spread of the Omicron variant across our capital.



This will help us avoid disruption to frontline services - and to the life-saving booster vaccine rollout. https://t.co/noZeioEage