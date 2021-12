Johnson reintroduce restricciones en medio del enfado por su fiesta

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este miércoles nuevas restricciones al contacto social para evitar la rápida transmisión de la nueva variante ómicron de la covid-19, que está provocando que en el Reino Unido los casos se doblen cada entre dos y tres días.



A partir del próximo lunes, el Gobierno ordena trabajar desde casa a todo aquel que pueda hacerlo, extiende la obligatoriedad de las mascarillas a la mayoría de lugares públicos cerrados e impone la presentación de un pasaporte de vacunación para acceder a clubes nocturnos o espectáculos masivos.





From 13 December in England, you should work from home if you can.



